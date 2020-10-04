Pandemi Döneminde Depresyon Üç Kat Arttı

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar doğrultusunda pandemi döneminde depresyon ve kaygı bozukluğunun yeni tip koronavirüs salgını ile beraber yaklaşık olarak üç kat arttığı öğrenildi. Avusturyalı, İngiliz ve Belçikalı uzmanların yürüttüğü çalışmanın neticesinde önemli istatistiksel veriler elde edildi. İşte yeni tip koronavirüs salgınında insanların ruh sağlığı ile ilgili yapılan araştırmanın ayrıntıları!

Pandemi Döneminde Depresyon Neden Arttı?

İngiliz, Avusturyalı ve Belçikalı uzmanların beraber yürüttüğü bir çalışma, insanların salgından önceki ruh hali ile salgından sonraki ruh hali arasında nasıl bir değişimin meydana geldiğini ortaya çıkarttı. Uzmanlar, yapılan araştırmanın neticesinde önemli bir seviyede kaygı bozukluğu ve depresyon belirtileri bildiren kişi sayısının nisandan bu yana yüzde 52 gibi ciddi bir orana ulaştığının öğrenildiğini ve bu oranın salgından önce 17 olduğunu belirtti.

İngiltere'de yer alan Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yeni tip koronavirüs salgını boyunca ülkede rastlanan depresyon vakaları ile ilgili yayımlanan raporda 2019 yılının temmuz ayından İngiltere'de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü mart ayına kadar her 10 yetişkinden birinde depresyon gibi psikolojik sorunların semptomlarına rastlanılırken, salgın hastalığın ülkede ilk görülmesinden bu yana her 5 yetişkinden birinde depresyon belirtilerinin görüldüğüne yer verilmişti.

Pandemi döneminde depresyon artışının öğrenilmesine yardımcı olan araştırmanın sonuçlarına göre salgın boyunca kaygı bozukluğu ve depresyon gibi psikolojik sorunların semptomları en çok gençlerde, kadınlarda, işsizlerde ve düşük gelirlilerde görüldü. Sheffield Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Jaime Delgadillo, bu konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sheffield Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Jaime Delgadillo, araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanların akıl sağlığıyla ilgili önemli ve acil bir duruma dikkat çekmek istiyoruz. Akıl sağlığı hizmetlerine geçmişten bu yana yetersiz kaynak sağlandı. Bu çalışma, akıl sağlığına böyle zor bir süreçte çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu" ifadelerine yer verdi.