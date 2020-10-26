Strateji ve pazarlama danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners ile bağımsız pazar araştırma enstitüsü Dynata, oyun sektörünün yeni tip koronavirüs salgınından önce ve sonraki dönemlerde yaşadığı değişim ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre pandemi döneminde oyunlara harcanan para arttı.

Salgın Sürecinde Oyunlara Harcanan Para Neden Arttı?

Strateji ve pazarlama danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners ile bağımsız pazar araştırma enstitüsü Dynata, “Global Oyun Sektörü ve Covid-19 Etkileri” isimli bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya 17 ülkeden 13 binden fazla kişi katıldı. Simon-Kucher & Partners ile Dynata tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre yeni tip koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde video oyunlara harcanan para yüzde 39 oranında arttı.

13 binden fazla kişinin katılımı ile yapılan “Global Oyun Sektörü ve Covid-19 Etkileri” araştırmasına göre yeni tip koronavirüs salgını sürecinde haftada 5 saatten fazla video oyunu oynayan oyuncuların oranında yüzde 30 artış tespit edildi. Oyunlara harcanan para ise yüzde 39 arttı. Yeni tip koronavirüs salgını döneminde insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını evde video oyunu oynayarak, film, dizi izleyerek veya kitap okuyarak geçiriyor. Bu sebepten ötürü video oyunlarında geçirilen sürede ve harcanan parada önemli ölçüde artış yaşandı.

Evden çıkma yasağının insanları daha çok video oyunu oynamaya yönlendirdiği belirtilen araştırmada, küresel oyun pazarının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 12 ila yüzde 15 oranında büyüyebileceği öngörüsü bulunuyor. IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Oyun sektörünün yapılan harcamalar ve yatırımlarla her yıl daha da büyüdüğünü belirten Mesut Şenel, “Oyun pazarının büyümesi ülke ekonomisine ciddi fayda sağlıyor. Türkiye, oyun pazarına ve oyun geliştirenlere sağlanan desteklerle dünya çapında ses getiren başarılara ev sahipliği yapıyor. Oyun firmalarının, bu alanda üretim yapan şirket sayısının artması, bu başarılara yenilerinin eklenmesi ve sektörün gelişimi için çok önemli. Oyun dünyasına iş fikirleriyle katkı sunmak isteyen girişimcilerin devlet desteklerinden, teşviklerden faydalanmaları için uzman kadromuzla her aşamada yanlarındayız” şeklinde konuştu.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de aylık oyun sektörü harcamaları COVID-19 salgını döneminde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 21 yükseldi. Bu oranın salgın sonrası dönemde yüzde 10 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde salgından önce video oyunlarıan ayda ortalama olarak 123 TL harcanırken, yeni tip koronavirüs sırasında bu harcamaların ortalama 150 TL’ye çıktığı tespit edildi.