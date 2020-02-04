Pandemic, Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunlarından Çıkartıldı

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü, Farming Simulator 2019 Epic Games Store üzerinden kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuştu. Aynı sayfada, bu hafta üç ücretsiz oyunun verileceği belirtilmişti ama gelin görün ki bu sayı ikiye düştü.

Epic Games tarafından yapılan açıklama ile sıradaki ücretsiz oyunlar 6 - 13 Şubat 2020 tarihleri arasında kullanıcılara sunulacak. Belirlenenler ise Carcassonne, Ticket to Ride ve Pandemic idi ama artık Pandemic bu listede yer almıyor.

VGC sitesine açıklama yapan Epic Games sözcüsü, "Pandemic'in mağazamız üzerinden ücretsiz olarak sunulmasını ileri bir tarihe aldık." yorumunda bulundu.

Yapılan karar değişikliğinin arkasındaki nedene dair herhangi bir şey söylenmiş değil ama büyük ihtimalle şu anda dünya gündeminde olan Corona virüsü ile ilgili hassasiyetten dolayı olsa gerek.

Pandemic, Asmodee Digital tarafından geliştirilmiş ve 2018 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Dört ölümcül hastalığın geleceği tehdit ettiği dünyada, farklı noktalara seyahat ederek enfeksiyonları kontrol altına almaya ve insanlığı kurtarmak için tedavi bulmaya çalışıyorsunuz. İster tek başınıza, isterseniz de Pass & Play modu sayesinde dört kişiye kadar arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunda farklı yetenekleri olan yedi rol kartı bulunuyor.