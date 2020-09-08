Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Pandemide Hayatını Kaybeden Çocuk Sayısını Açıkladı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs pandemisi sırasında hayatını kaybeden çocuk sayısını açıkladı. Açıklaması sırasında önemli verilere değinen Ceyhan, gençlere birtakım uyarılarda da bulundu. İşte merak edilen detaylar!

Hacettepe Üniversitesi'ndeki verileri değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin başından bu yana 15 yaşın altındaki 12 çocuğun virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini vurguladı.

"İlk yapılan çalışmalarda çocukların hastalığa daha az yakalandığı ve daha az bulaştırdığı sonuçları sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerinin kapalı olma zamanındaydı ve o yanıltıcıydı.

Çocuklar özellikle o dönemde dışarı çıkmadığı için zaten virüsle karşılaşma olasılığı çok düşüktü. Ancak birçok ülkede özellikle okul öncesi ve kreşlerin açıldığı dönemden sonra yapılan çalışmalar gösterdi ki; bu düşünce tamamen yanlış; çocuklar da hastalanıyorlar.

Tabii ki yetişkinlerden daha hafif seyrediyor, ölüm oranları daha düşük; ama bulaştırma açısından en az yetişkinler kadar bulaştırıcılar"