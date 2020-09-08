Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Pandemide Hayatını Kaybeden Çocuk Sayısını Açıkladı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs pandemisi sırasında hayatını kaybeden çocuk sayısını açıkladı. Açıklaması sırasında önemli verilere değinen Ceyhan, gençlere birtakım uyarılarda da bulundu. İşte merak edilen detaylar!
Covid-19 Çocukları Etkiliyor mu?
Hacettepe Üniversitesi'ndeki verileri değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin başından bu yana 15 yaşın altındaki 12 çocuğun virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini vurguladı.
"İlk yapılan çalışmalarda çocukların hastalığa daha az yakalandığı ve daha az bulaştırdığı sonuçları sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerinin kapalı olma zamanındaydı ve o yanıltıcıydı.
Çocuklar özellikle o dönemde dışarı çıkmadığı için zaten virüsle karşılaşma olasılığı çok düşüktü. Ancak birçok ülkede özellikle okul öncesi ve kreşlerin açıldığı dönemden sonra yapılan çalışmalar gösterdi ki; bu düşünce tamamen yanlış; çocuklar da hastalanıyorlar.
Tabii ki yetişkinlerden daha hafif seyrediyor, ölüm oranları daha düşük; ama bulaştırma açısından en az yetişkinler kadar bulaştırıcılar"
"O yüzden ilk zamanki düşünceler tamamen değişmiş durumdadır. Çocuklar eğer bu virüsü alırlarsa, belki oran olarak düşük olacak; ama ciddi sayıda çocuğun riskli olarak bu hastalığı ağır geçirebileceğini artık biliyoruz.
Şöyle düşünün; diyelim Türkiye'de 1 milyon çocuk hastalandı. Ciddi bir komplikasyon binde 1 nadir görülüyor. Ama bu bize bin tane çocuğun o ağır komplikasyona yakalanacağını gösterir. Dolayısıyla artık çocuklara birkaç ay öncesine göre daha farklı gözle bakıyoruz.
Bu hastalık riski yönünden eskiye göre daha riskli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi de yaşlı hastalar daha ağır seyrediyor, ölüm oranı daha yüksek. Bu durumda bir değişiklik olmadı.
Ama hastalanan grupta ağır ya da hafif, gençler ve çocuklar daha fazla bulunmaya başladı. Virüs bu yaş grubunda pozitif; ancak ağır seyretme olasılığı, yaşlılar ya da kronik hastalığı olanlar kadar yüksek değil."
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