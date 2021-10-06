Pandemide Türkiye'deki Giyilebilir Teknoloji Trendleri Belli Oldu

Huawei ve IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, pandemi boyunca Türkiye'deki giyilebilir teknoloji trendlerine ışık tuttu. Ülkemizdeki 18 ila 56 yaş arasındaki kişilerle yapılan araştırmanın öne çıkan detaylarını sizler için derleyerek bir araya getirdik.

Türkiye'deki Giyilebilir Teknoloji Trendleri

Yapılan araştırmanın ana konusuna geçiş yapmadan önce, fiziksel ve zihinsel sağlık ile ilgili kısma değinmek daha doğru olacaktır: Araştırmanın detaylarına göre Türkiye'de yaşayan katılımcıların yüzde 70 oranındaki kısmı pandemi süresince televizyon başında daha fazla zaman geçirmeye başladı ve fiziksel aktivitelerden vazgeçmek zorunda kaldı. Katılımcıların yüzde 52 oranındaki kısmı, kendisini fazla kilolu olarak tanımladı.

Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların en çok yaşadığı sağlık belirtileri sırası ile enerji eksikliği, uyku sorunları ve bunalmış hissetme oldu. Katılımcıların dörtte üçü, fiziksel ve zihinsel sağlıkları konusunda endişe duyduklarını ve sağlıklarını iyileştirmeye ihtiyaçları olduklarını belirtti.

Katılımcılar sağlık planlarını gerçekleştirmeye ve normalleşmeye yardımcı olabilmek adına yeni cihazların faydalı olabileceği görüşüne sahip ve neredeyse yarısı, akıllı saatlerin ya da akıllı bilekliklerin hedeflere ulaşma konusunda kolaylık sağlayabileceğini düşünüyor. Plan gerçekleştirme özelliğine sahip cihazlara güvenmek akıllı saatlerde yöneticiler arasında, akıllı bilekliklerde ise genç grup ve kadınlar arasında yaygın gibi gözüküyor.

Akıllı Saat Kullanımı Artacak

Katılımcılar arasında en aygın kullanılan cihazlar akıllı telefonlar iken, katılımcıların beşte birinden fazlası akıllı saat kullanıyor. Yine yüzde 19 oranındaki kısmı ise akıllı saat almak istiyor. Bu durum, genel nüfusun akıllı saat kullanım oranını bir yıl içerisinde ikiye katlayabilir.

Kullanıcıların akıllı saatlerinde en yoğun kullandığı işlevler adım takibi, uyku monitörü, nabız ölçer ve stres seviyesi takibi olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar donanımsal tarafta ise uzun pil ömrü ve su geçirmezlik arıyor. Şu anda her türlü akıllı saat çözümünün birincil kullanıcıları gençler, yöneticiler ve uzmanlar olarak öne çıkıyor.