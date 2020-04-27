Pandemiler Ne Kadar Sürer ve Covid-19 için Beklenti Ne?

Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs ile ilgili tartışmalar süregelse de virüsün Aralık 2019 döneminde Wuhan'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Peki tipik pandemiler ne kadar sürer ve Covid-19 salgınının ne kadar sürmesi bekleniyor? Merak ettiğiniz detayları sizler için derledik.

Pandemiler Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Biter?

Kısa bir süre içerisinde küresel ölçekte dört bir yana yayılan SARS-CoV-2 bu hızlı yayılımın ardından pandemi olarak sınıflandırıldı. Pandemi, bir sorunun yalnızca belirli bir bölgeyi değil tüm dünyayı etkilediğini belirten bir sınıflandırma tipi.

Bu süreçte ülkeler vatandaşlarını sosyal mesafe, sosyal uzaklaşma ve evden çıkma yasağı gibi bazı kurallarla korumaya çalışsa ve süreci ertelemeyi hedeflese de hepimizin aklında o malum soru var: Bu pandemi gerçekten, ama gerçekten, ne zaman sona erecek?

En kısa cevap şu ki kimse bunun yanıtını bilmiyor. Ancak geçmişe bakarak bazı yanıtları sizlere sunabiliriz.

Geçmiş dönemlerde ortaya çıkan ve aşılar sayesinde ya da kendiliğinden kontrol altına alınan pandemiler tipik olarak 12 - 36 ay arası sürdü.

Örneğin 2009 yılında yine bir süreliğine gündemimize oturan Influenza H1N1 örnek alınabilir. Pek çoğunuz kendisini domuz gribi olarak da tanıyorsunuz. Haziran 2009 döneminde salgın olarak ilan edilen hastalık Ağustos 2010 döneminde pandemi sınıfına alınmıştı. Ama zaten hastalığın salgın olarak kabul edilmesinden altı ay sonra aşı herkes için hazır hale gelmişti.

Ancak her durumda geçmişe bakıp geleceğe yönelik tahminler üretebilmek pek mümkün olmayabilir. Yani pandeminin ne kadar uzun ve ne kadar kötü olabileceğini tahmin etmek pek de kolay değil.