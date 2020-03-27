Pangolinler İnceleme Altına Alındı: Benzer Bir Salgın Yaşanabilir

Covid-19 virüsünün çıkış noktası olduğu düşünülen pangolinler uzmanlar tarafından inceleme altına alındı ve korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

Yeni Bir Virüs Felaketi Ortaya Çıkabilir!

Sydney Üniversitesi bünyesinde yapılan yeni bir araştırma kapsamında pangolinler inceleme altına alındı. Yapılan çalışmalara göre pangolinler, Covid-19 ile oldukça büyük bir benzerlik gösteren başka bir virüsü bünyelerinde taşıyorlar.

Söz konusu virüsün bulunduğu pangolinler, Malayan Pangolin olarak adlandırılıyor ve Çin'in güneyinde yaşıyorlar.

Nature isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre bu hayvanla kurulabilecek temasların çok ciddi sonuçlarının olabileceği ortaya konuldu. Nitekim risklerin arasında benzer bir virüs salgınının da ortaya çıkabilmesi yer alıyor.

Covid-19 salgınının sorumlusu olduğu düşünülen pangolinler, başka bir tip koronavirüs olan SARS'ın da çıkış kaynağı olmuştu. Uzmanlar pangolinlerden uzak durulmasını, yenmemesini ve satışlarının yasaklanmasını tavsiye ediyor.