Papers, Please'in Kısa Filmi Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Lucas Pope tarafından geliştirilen ve ansızın en çok satan oyunlar arasına giren Paper, Please isimli bağımsız oyun, yakın zaman önce film haline getirilmeye başlanmıştı. Bugün itibarıyla çekilen Paper, Please kısa filmi ücretsiz olarak yayınlandı.

Arstotzka adı verilen hayali bir ülkede geçen oyunda, ana karakterimiz bir pasaport kontrol görevlisiydi ve ülkeye gelenlerin sınırdan geçip geçmeyeceğine karar veriyordu. Türlü hilenin döndüğü sınır kapısında, her detaya bakarak pasaportları kontrol eden karakterimiz, aynı zamanda ailesini geçindirmek için uğraşıyordu. Eve dönerken alacağı ekmekten ilaca kadar küçük detayların hesabını da yapan pasaport görevlimiz, zor günler yaşayan Arstotzka'nın gündemini ve gazetelerini de takip etmekten geri kalmıyordu.

Oynanış olarak bir şey vaat etmese de yarattığı atmosferiyle çok beğenilen oyun, yapımcısı Lucas Pope’un da yardımlarıyla Liliya ve Nikita Ordynskiy tarafından kısa film haline getirilmeye başlanmıştı. Bir süre önce çekimleri tamamlanan film, bugün itibarıyla internet üzerinden yayınlandı. Alt yazı seçeneğiyle ücretsiz olarak izleyicilerle buluşturan o filmiyse hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: