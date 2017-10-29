Papers, Please'in Kısa Filminden İlk Video Geldi

Kendine has oynanış tarzıyla bağımsız oyunlar arasından bir anda sıyrılmayı başaran Papers, Please’in uzun süredir beklenen kısa filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Yirmi saniyelik bir videoyla karşımıza çıkan yapımcılar, çok başarılı bir işin bizleri beklediğini de göstermiş oldular.

İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen Papers, Please, ilk bakışta sizi kendisine çekecek hiçbir şey sunmuyordu. Fakat oyunu oynamaya başladığınızda, hiç beklemediğiniz bir deneyim sizi karşılıyordu. Hayali bir Doğu Blok’u ülkesi olan ve neredeyse bütün komşularıyla sıkıntılar yaşayan Arstotzka’nın pasaport kontrol memurlarından bir tanesini yönettiğimiz oyunda amacımız, karşımıza çıkan insanların pasaportlarını kontrol etmek ve onları ülkeye alıp almayacağımıza karar vermekti. Her verdiğimiz kararın çeşitli sonuçlar doğurduğu oyun boyunca, kazandığımız parayla ailemizi geçindirmek durumunda da kalıyorduk.

Arstotzka’nın baskıcı ve sıkıntılı durumunu bizlere çok başarılı şekilde yansıtan Paper, Please’in kısa filmine dair çalışmalar da bir süre önce başlamıştı. Oyunun yapımcısı Lucas Pope’un da yardımlarıyla Liliya ve Nikita Ordynskiy tarafından hazırlanan kısa filmin yayınlanacağı tarihe dair henüz bir açıklama yapılmadı, kısa filmin tanıtım filmini ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.