Bu Kötü Amaçlı Uygulamayı Paranız Çalınmadan Silin!

Android işletim sistemli akıllı telefonuna yüklemek için Google’ın uygulama mağazası Play Store’da birbirinden yeni eğlenceli uygulama ve oyunlar arıyor musunuz? Play Store’un uygulama bakımdan sunduğu çeşitlilik her ne kadar muazzam seviyede faydalı olsa da bu kötü amaçlı uygulamada da olduğu gibi çoğu uygulama sizin için potansiyel risk taşıyor.

Siz de dünyanın en büyük uygulama mağazalarından Play Store’da sık sık uygulama indiriyor, verdiğiniz izinlere bile göz atmadan cihazınıza yüklüyorsanız mobil kullanıcıları tehdit eden bu uygulamanın cihazınızda olup olmadığını kontrol etmeli, cihazınızda yüklü olduğunu tespit ettiğiniz durumda hemen kaldırmalısınız.

Paranızı Kaybetmenize Neden Olan Kötü Amaçlı Uygulama

Mobil güvenlik alanında önde gelen Secure-D tarafından Upstream’in resmi web sitesi üzerinden yayımlanan son rapor yalnızca bir Android uygulamasına odaklanıyor. Raporda sadece bir uygulamanın saçtığı tehlikenin vurgulanması, size yeterince büyük bir tehditmiş gibi gelmiyor olabilir fakat rapordaki istatistikler, Android işletim sistemli bir akıllı telefon kullanan herhangi bir insanı fazlasıyla endişelendiriyor.

Mobil video oluşturma ve düzenleme ile ilgileniyor ve bu tür uygulamalar için ödeme yapmaktan hoşlanmıyorsanız söz konusu video düzenleme uygulamasını indirmiş olmanız oldukça yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bu uygulamanın ismi VivaVideo olup, kullanıcılara sözde video düzenleme imkanları sunuyor. Uygulamanın kullanıcılara vadettiği video düzenleme işlemleri içerisinde video kırpma, birleştirme ve metin, müzik, çıkartma ekleme yer alıyor.

Uygulamanın temel özelliklerine bakılırsa basit bir video düzenleme uygulaması kullanmak isteyen herhangi bir kullanıcının söz konusu uygulama türünden beklediği hemen her özelliğe sahip. Uygulamayı cazip hale getiren başka bir nokta ise uygulamanın dünya genelinde 100 milyonu aşkın indirme sayısı ve uygulamaya verilen ortalama puanın 4,4 olması. Oy veren sayısının yaklaşık 12 milyon olması, uygulamayı kullanıcıların gözünde bir hayli güvenilir uygulama yapıyor.

Secure-D tarafından toplanan veriler, VivaVideo’nun kullanıcılardan herhangi bir izin almaya gerek bile duymadan onlara sık sık uygulamanın abonelik paketlerinden satın aldırdığını ve kullanıcılara görünmez reklamlar sunduğunu gösteriyor. Kısacası uygulama yasa dışı bir şekilde gelir elde etti ve kullanıcının verdiği izinleri suistimal etti. Siz de bu uygulamayı indirdiyseniz muhtemelen izniniz olmadan uygulama tarafından sunulan bir abonelik hizmetini satın aldınız ve reklamları görüntüleyerek uygulama geliştiricilerine ekstradan para kazandırdınız.

Secure-D’nin algoritması, VivaVideo’ya kazandırılan 20 milyondan fazla şüpheli mobil işlemleri etkileyici bir şekilde tespit edip engellemeyi başardı ve kullanıcıları ortalama olarak 27 milyon dolar tasarruf ettirdi. Kötü amaçlı uygulama daha önce size fark ettirmeden paranızı almış olabilir, bu uygulamayı daha önce kullandıysanız ödemelerinizi kontrol etmenizde fayda var.