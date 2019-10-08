Paradox Interactive, Surviving the Aftermath'ı Duyurdu!

Eğer şehir inşa ettiğiniz simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Surviving Mars oyununu duymuşsunuzdur. Haemimont Games tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Surviving Mars, kırmızı bir gezegende geçen şehir inşa etmeye dayalı oynanışa sahip. Geçtiğimiz sene satışa sunulmuş olan bu oyun sonrasında Paradox Interactive, PlayStation 4, PC ve Xbox One için Surviving the Aftermath oyununu duyurdu.

Kıyamet sonrası bir dünyada kolonileşmeye dayalı bir oyun olacak olan Surviving the Aftermath, 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak. Ancak oyunu çıkışından önce denemek gibi bir fırsatınızın olacağını söyleyelim. Öyle ki, Xbox Game Preview ve Epic Games Store Early Access versiyonları bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak.

Oyunun duyurusu sonrasında bir basın bildirisi yayınlayan Baş Üretici Nikhat Ali, "Surviving Mars'ın şaşırtıcı yükselişi ile bu sene özel bir şeye sahip olduğumuzu biliyorduk ve hayatta kalma yönetimi oynanışı için farklı yöntemler kullanmayı istedik." yorumunda bulundu.

Şimdilik yeni oyun hakkında herhangi bir detay verilmiş değil ama merak edilen detayların 19 Ekim 2019 tarihindeki PDXCON 2019 sırasındaki canlı yayında paylaşılacağı söyleniyor. Bahsi geçen yayın TSİ 11:00 sıralarında başlayacak ve Twitch üzerinden izlenebilecek.

Öte yandan, Surviving Mars 10 Ekim 2019 tarihinde Epic Games Store üzerinden de satılmaya başlanacak. Eğer oyuna Space Race içeriğiyle birlikte ücretsiz sahip olmayı isterseniz, 17 Ekim 2019 tarihine kadar zamanınızın olacağını söyleyelim.