Paralar Ölüm Saçıyor, Çiftlik Bank'ın CEO'su Bulundu! - Teknoloji Haberleri #84

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Yazılım mühendisliği eğitimni Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı burslarla tamamlayan görme engelli Burak Koray Polat, Facebook merkezinde yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı. İnternetten altın alanların son derece dikkatli olması gerekiyor.

İnternetten satılan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısı yapıldı. Oppo'nun akıllı saat modelinden ilk görsel geldi. Milli Elektrikli Tren projesi için beklene tarih sonunda açıklandı. Oyunları indirmeden oynama dönemi başlıyor. Arçelik, LG'ye dava açtı.

Corona virüsü hızla yayılıyor. Teknolojik ürünlerde üretim sıkıntısı yaşanabilir. Çekirdek fiyatları virüs nedeniyle artabilir. Paraların üzerinde inanılmaz derecede bakteri bulunuyor. Samsun'da yaşayan bir vatandaş 25 yıldır cep telefonu biriktiriyor. Koleksiyonun içerisinde pek çok cihaz yer almakta.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Elif S. babasının telefonuna gönderilen link üzerinden akıllı telefon siparişi verdi. Ancak akıllı telefon yerine cinsel içerikli solüyon geldi. Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve uzun zaman tüm dünyada aranan Mehmet Aydın'ın akıllı telefonuna Türk hackerlar tarafından sızıldığı ortaya çıktı.

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