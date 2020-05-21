Paralel Evren Var Mı? İşte Yapılan Araştırma

Paralel evren hakkında çalışmalarına hız kesmeden devam eden bilim insanları, heyecan veren bir araştırma ile gündeme bomba gibi düştü. Paralel evren gerçekten var mı? Paralel evren ne demek? Tüm detayları bir araya getirdik.

Paralel Evren Var Mı?

NASA bilim insanlarından Peter W. Gorham liderliğindeki bir araştırma grubu, araştırmalarında Antarktika buzullarının yüksek enerjili nötrinolarla etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını tespit eden özel olarak tasarlanmış bir balon kullandı.

Bu balonun 3. uçuşu sırasında bilim insanları, önceki uçuşlardan gelen verileri tekrar gözden geçirmeye karar verdiler. Sinyal uzaydan değil, daha çok yerin altından geliyor gibi görünmekteydi.

Ekip araştırma hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bu sinyalleri açıklamak, bizimkiyle aynı büyük patlamada yaratılmış ve paralel olarak var olan karmaşık ve başka bir evrenin varlığını gerektiriyor. Bahsettiğimiz bu paralel dünyada, her şey ters bir şekilde pozitif-negatif olarak, sol-sağ olarak işliyor ve zaman geriye doğru gidiyor."

Paralel Evren Ne Demek?

Paralel evren kısaca başka bir evrenin yanında ayrı olarak var olan evren olarak tanımlanmakta.

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