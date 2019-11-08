Paranormal Activity Serisi Uzun Aranın Ardından Geri Dönüyor!

2015 yılında yayınlanan Paranormal Activity 6 filminin ardından uzun zamandır haber alınamayan seri hakkında bazı yeni haberlerimiz var. Paranormal Activity 7 filmine ait yayın tarihi belli oldu!

2021 Yılında Geri Dönecek

Günümüz filmlerine göre daha küçük bütçelere sahip olan ancak korku filmleri arasında önemli yapımlar arasında yer alan Paranormal Activity'nin son filmi ile dört yıl önce karşılaşmıştık. Yapılan açıklamalara göre Paranormal Activity 7, Tomb Raider 2 ile birlikte aynı gün, 21 Mart 2021 tarihinde yayınlanacak.

Bu noktada başka ayrıntılar da bulunuyor. Mesela filmin henüz bir yönetmene veya oyuncu kadrosuna sahip olmadığı gibi. Ve aslında filmin adı Paranormal Activity 7 de olmayabilir. Şirket dördüncü filmden sonra başlıklarda sayıları kullanmayı bıraktığı için daha farklı bir isimlendirme bekleyebiliriz.

Serinin son filmi çok büyük eleştiriler ile karşı karşıya kalmıştı. Öncekilerden daha da kötü bir performans yakalayan yapım, buna rağmen 10 milyon dolar bütçe ile 78,9 milyon dolar hasılat elde etmişti. Bu noktada izleyici ve eleştirmenlerin ilk üç filmi oldukça başarılı bulduğunu, ancak sonradan kalitenin azaldığını düşündükleri söylenebilir.