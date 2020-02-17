Parasite Filmi Rekor Kırmaya Başladı!

Chris Evans’lı ilk İngilizce filmi olan 2013 yapımı Snowpiercer ile beğenilmeye başlanan Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho, Parasite filmi ile birlikte yepyeni bir sayfa açmayı başardı. Şimdi ise ünlü yönetmen rekorlar kırıyor.

Akademi Ödülleri’nde altı adaylıktan dördünde zafer kazanan Parasite, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Özgün Senaryo Oscar’larını almayı başardı. Ayrıca En İyi Film kategorisinde Akademi Ödülü'nü kazanan ilk İngilizce olmayan film oldu. Onun Oscar’daki bu başarısının ardından gişe rekorları kırılmaya başlandı.

Parasite filmi gişede büyük beğeni topluyor

Kısa bir süre önce ABD gişelerinde 5.5 milyon dolar toplayan Güney Kore filmi, bilet satışlarında %234'lük olağanüstü bir yükselişe ulaştı. 92. Akademi Ödülleri’nden bu yana 8.8 milyon dolar daha kazandı. Ayrıca ABD'de toplam gişesini 44 milyon dolara seviyelerine kadar yükseltti.

Film Uluslararası pazarlarda da büyük başarılar gösterdi. Hafta sonu boyunca kasasına 12.7 milyon dolar daha koydu ve dünya çapındaki toplam gişesini 175 milyon dolara yükseltti. 200 milyon dolar barajını geçmesine ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Filmin fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Bu fragmanı izledikten sonra film ile ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın.