400 Milyon Yıllık Parazit Balıkları İncelemek İçin Robot Tasarlandı

Parazit balıklar robota ilham veriyor. 400 milyon yıllık lamprey isimli parazit balıkları incelemek için tasarlanan robot, başarısıyla şaşırtıyor. Yaklaşık 400 milyon yıl önce, çenesiz bir asalak balık, evrimsel akrabalarının kendi görüntüsünde bir robot yapacaklarına dair en ufak fikre sahip olmadan, hayvanların kanını emiyordu.

Bu robot, yukarıda resmedilen AgnathaX' idi. Neyse ki, kan emme bu robotun programlamasının bir parçası değil.

Biyorobotik şirketi KM-RoBoTa'nın CEO'su ve İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olan Kamilo Melo, robotun lamprey adlı bir balığın omuriliğini ve çevresel sinir sistemini incelemek için tasarlandığını söylüyor. Kamilo, bu hayvanların bize kendimiz hakkında çok şey öğretebileceğini iddia ediyor, çünkü onların omurilikleri ve çevresel sinir sistemleri, son birkaç yüz milyon yıllık evrim boyunca büyük ölçüde değişmemiş olmasıyla insanlığın uzak akrabası.

Parazit balıklar robota ilham veriyor

Ekip, yüzen robotlarının, merkezi ve periferik sinir sistemlerinin hareketi koordine etmek için nasıl etkileşime girdiğine dair sinir bilimde uzun süredir devam eden bir tartışmaya yeni bilgiler katmaya yardımcı olduğunu dile getirdi. Araştırma, bu yılın Ağustos ayında Science Robotics dergisinde yayınlandı.

Ekip, robotun omuriliğinde çok sayıda kesik ve kesinti yaptıktan sonra, robotun hala nasıl yüzebildiğini gözlemledi. Lampreylerdeki periferik sinir sistemini taklit eden dışarıdaki sensörler, robotun suyu algılamasına ve hareketlerini buna göre telafi etmesine izin verdi.

Robotiklerin bu tür araştırmalara uygulanması, bilim adamlarının süreçte herhangi bir lampreyi incitmek zorunda kalmadan omurilikteki kesikler gibi şeyleri incelemesine izin verdi.

Kamilo, bu projenin sonraki adımlarının robotu yönlendirme ve daha çalkantılı sularda bir aksama olduğunda yüzme kabiliyetini test etme girişimlerini içerebileceğini açıkladı. Daha ileride ise bu araştırmanın, özellikle okyanus araştırmaları alanında, gelecekteki yüzme robotiklerinin gelişimini bilgilendirmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Çin'den katil robot köpek balığı

Çinli bir üretici, köpek balığı benzeri askeri bir Otonom Su Altı Aracını (AUV) tanıttı. Robo-Shark, yüksek su altı hızına ve büyüklüğüne göre büyük yük kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Pekin merkezli üretici Boya Gongdao Robot Technology, otonom denizaltının keşif, arama kurtarma ve denizaltı karşıtı savaş için tasarlandığını söylüyor. Düşük gürültü, uzun dayanıklılık, yüksek hız ve esneklik gibi özelliklere sahip olan robot balığın, gelecekteki herhangi bir çatışmada tehdit oluşturabileceği belirtildi. Üretici, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması ile tam gereksinimler hakkında iş birliği yapıyor.