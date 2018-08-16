Pardus, Pendik Belediyesine 12 Milyon Tasarruf Ettirdi

İstanbul Pendik Belediyesi, TÜBİTAK tarafından geliştirilmeye devam edilen milli işletim sistemi Pardus kullanma kararı almıştı. Yapılan değişim hareketinin ardından belediyenin Pardus ile birlikte 12 milyon liralık tasarruf yaptığı açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerinin üst üste Türkiye’yi tehdit etmesinin ardından milli ürünlere yönelme hareketi başlatılmıştı. Yaşanan olaylardan çok önce belediyede kullanılan işletim sistemini değiştirme kararı alan Pendik Belediyesi, milli işletim sistemi kullanmanın maddi katkılarından bahseden bir paylaşım yaptı.

Resmi Twitter adresi üzerinden Dijital Devrim Milli Teknoloji adı altında bir paylaşım yapan Pendik Belediyesi, “Milli işletim sistemi Pardus’u kullanarak 12 milyon liralık tasarruf sağladık” açıklamasını yaptı. “Dijital devrim, milli teknoloji!” şeklinde yapılan değişimi vurgulayan belediyenin sosyal medya ekibi, milli yazılımlarla sağlanacak tasarrufların canlı kanlı örneğini hepimize gösterdi.

Milli işletim sistemi #Pardus’u kullanarak 12 Milyon ₺’lik tasarruf sağladık! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷



Dijital devrim, milli teknoloji! pic.twitter.com/enj59yIFj9 — Pendik Belediyesi (@Pendik_Belediye) 14 Ağustos 2018

Pardus nedir?

Açık kaynak kodlu işletim sistemi Linux tabanıyla geliştirilen PARDUS, 2003 yılında planlanmaya başlanmıştı. İlk kararlı sürümü 2005 yılında gün yüzüne çıkan işletim sistemi, 2011 yılında büyük bir kayıp yaşamıştı. Sistemi 2011 yılına kadar geliştiren ekip dağıtılmış ve işletim sisteminin her detayını bilen yazılımcılar projeden uzaklaştırılmışlardı. Ekibin projeden uzaklaştırılmasıyla Pardus’un geliştirme süreci yavaşlamıştı. Buna rağmen yeni ekiple işletim sistemini geliştirmeye devam eden TÜBİTAK, 2013’te Pardus’u bir başka Linux sürümü olan Debian’a geçirmiş ve farklı paketlerle kullanıma sunmuştu.

Esnek ve güvenli olmasının yanı sıra kurumsal ihtiyaçlara cevap verebilmesiyle bugüne kadar birçok devlet kurumunun tercihi haline gelen PARDUS’un 2023 yılına kadar bir milyon 800 bin bilgisayarda kullanılması hedefleniyor.