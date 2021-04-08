Paribu Hacklenme İddiası ile İlgili Açıklama Yaptı

Paribu hacklendi mi? Türkiye'nin en büyük kripto para alım satım platformlarından bir tanesi olan Paribu'nun hacklendiği iddiası ortaya atılmıştı. Paribu'da hesabı bulunan kullanıcılar Twitter üzerinden paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Paribu hacklenme iddiası ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Paribu Hacklendi Mi? Paribu'dan Açıklama Geldi

Twitter üzerinden kullanıcıların yaptığı paylaşımlarda Paribu'daki güvenlik açığı veya farklı bir nedenden dolayı bazı BTC'lerin çalındığı söyleniyordu. Paribu'nun hacklendiği yönünde pek çok iddia ortaya atılmıştı. Paribu ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Paribu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Paribu’da kullanıcı veri ve varlıkları kesintisiz uygulanan protokol ve prosedürlerle güvenle muhafaza edilmektedir. Konuyla ilgili karalama amaçlı, asılsız, yalan haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir. Paribu iki faktörlü doğrulama, tek kullanımlık güvenlik kodları, parola ve e-posta onayı gibi aşamalar olmadan herhangi bir transfere izin vermez. Varlık kaybı riski yaşamamak için kullanıcılarımızın kişisel verilerini, parolalarını özenle saklaması ve paylaşmaması önemlidir. Paribu’yu güvenle kullanabilmek için lütfen cihazlarınıza kaynağı belirsiz zararlı yazılımları indirmeyin, farklı iletişim kanallarında parola gibi hassas verilerinizi, telefon numaranızı, yatırımlarınızla ilgili detayları paylaşmayın. Dijital varlıkların güvenliğinin sağlanmasında kullanıcıların tedbirli olması ve güvenliği ihlal edecek davranışlarda bulunmaması büyük önem taşıyor. "

Yapılan açıklamada da belirtildiği üzere yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerekiyor. Paribu hacklendi iddiası şirketin yaptığı resmi açıklama ile birlikte yalanlanmış oldu.

Paribu’da kullanıcı veri ve varlıkları kesintisiz uygulanan protokol ve prosedürlerle güvenle muhafaza edilmektedir. Konuyla ilgili karalama amaçlı, asılsız, yalan haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir. pic.twitter.com/3ftpdO1Qrf — Paribu (@ParibuCom) April 8, 2021

Neler Yaşanmıştı?

Dün akşam saatlerinde Twitter'da Paribu'nun hacklendiği yönünde paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı. Kullanıcılar bazı BTC'lerinin çalındığını iddia etmişti. Yaşanan durumdan 10'dan fazla kişinin de etkilendiği söylenmekteydi.

Şirketten gelen açıklama ile iddialar yalanlandı.

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