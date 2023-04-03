Paris'te Elektrikli Scooter Yasağı İçin Seçim Yapıldı: İşte Sonuçlar!

Parisliler, şehirlerinde kiralık elektrikli scooterların yasaklanması yönünde oy kullanarak scooter operatörlerine darbe vururken yol güvenliği kampanyacıları için de bir zafer kazandı. Resmî sonuçlara göre Pazar günü kullanılan oyların neredeyse %90'ı pille çalışan cihazların yasaklanmasını destekledi ancak oy kullanma hakkına sahip olanların %8'inden daha azı sandığa gitti.

Referandum, Fransa'nın başkentinde e-scooter'larla yaralanan ve ölen insanların sayısının artmasına tepki olarak düzenlendi. Resmî rakamlara göre şehrin seçmen kütüğündeki 1.38 milyon kişiden 103,000'den biraz fazlası oylamaya katıldı. Bunlardan 91.300'den fazlası scooterlara karşı oy kullandı.

Elektrikli Scooterlar Paris'te Yasaklanıyor

Paris elektrikli araçları benimseyen ilk şehirlerden biriydi ancak eleştirmenler bu araçların yarardan çok zarar getirdiğini savunuyordu. Bazı insanların scooter'ları kullanma biçimleriyle ilgili endişeler giderek artıyordu, öyle ki bahsi geçen kişiler trafikte makas atıyor, kaldırımlardaki yayalardan kaçıyor ve 17 mil/saat (27 km/saat) hıza ulaşıyorlardı. Sürücüler genellikle kask takmazken, 12 yaşından küçük çocuklar yasal olarak e-scooter kiralayabiliyordu. Park halindeki e-scooter gruplarının kaldırımları işgal ettiği yönünde de eleştiriler vardı.

2021 yılında 31 yaşındaki bir İtalyan kadın, iki kişiyi taşıyan bir e-scooter'ın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu seçimle birlikte elektrikli scooterların Paris'te kullanılması yasaklanacak. Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.