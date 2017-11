Paris Hilton Selfie'yi İcat Ettiğini Söyleyince Sosyal Medya Yıkıldı!

"Amerikalı sosyoelit, şarkıcı, aktris, model, moda tasarımcısı ve Hilton otellerinin varisi" Bu ünvanlar size birisini hatırlatıyor mu? Doğru bildiniz, Paris Hilton! Onca ünvana rağmen hala tam olarak ne yaptığını anlayamadığım Paris Hilton, selfieyi Britney Spears ile birlikte icat ettiklerini söyleyince, sosyal medyanın alay konusu oldu.

Cep telefonları ilk ortaya çıktığında, onları nasıl kullanacağımız konusunda tereddütlerimiz vardı. Onları sakince kutularından çıkartıp, kulaklarımıza yerleştirdik ve birisinin aynı hareketi yaparak bizimle konuşmasını bekledik.

Sonraları teknoloji gelişti ve o cep telefonları birer kameraya sahip oldu. Fakat bugün olduğu gibi öyle geniş bir çekim yelpazesine sahip değildik. Aslına bakarsanız, fotoğrafları nasıl çekebilceğimiz konusunda pek de bir fikrimiz yoktu.

Ta ki, Paris Hilton ve kankası Britney Spears gelene kadar! En azından Hilton bunu iddia ediyor.

Nasıl yani? Şöyle ki Paris Hilton, Twitter hesabından Pazar günü ABD’li ünlü şarkıcı Britney Spears’la çektiği fotoğrafı yayınladı. Hilton, 11 yıl önce çekilen fotoğraf ile birlikte “selfieyi icat ettiklerini” iddia etti.

Sanata ve fotoğrafçılık endüstrisine büyük katkıları olan Hilton'u bu icadından sonra kutlayan pek kimse olmamış ki böyle bir paylaşımda bulunma ihtiyacı hissetmiş. Tabii sosyal medya ahalisi bu paylaşıma kayıtsız kalır mı hiç?

Dakikalar içinde gelen binlerce yorum, Selfie tarihinin Hilton'un dediğinin aksine 11 yıl önceye değil, tam 160 yıl önceye dayandığını gösteriyor.

İşte Twitter kullanıcılarından gelen bazı tepkiler:

Sorry. Pre Thelma & Louise pic.twitter.com/YAFmaTJcWf

Would you believe December 1920.https://t.co/0FVqu4GA8j pic.twitter.com/wSQATOrxp5