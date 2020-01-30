Paris Müzelerindeki 150 Bin Eser İnternete Ücretsiz Yüklendi

Paris Müzeleri Kurumu, Open Content İnisiyatifi kapsamında elindeki eserleri herkese açma kararı aldı. Bu karar sonrasında Fransa başkentinde bulunan 14 farklı müzede sergilenen 150 binden fazla sanat eseri ücretsiz erişilebilir oldu.

Paris kentindeki 14 müzenin bir araya gelerek kurduğu Paris Müzeleri Kurumu, kendisine bağlı müzelerdeki ger türlü organizasyonu gerçekleştiriyordu. Kaliteli içeriklerin internet üzerinden ücretsiz şekilde erişilebilir hale gelmesini sağlayan çabalar ise Open Content İnisiyatifi olarak adlandırılıyordu.

Paris Müzeleri Kurumu'nun Open Content kararı sonrasında, bu müzelerdeki eserler ücretsiz şekilde ulaşılabilir hale geldi. Toplamda 150 bin eserin ücretsiz hale dönüştürüldüğü anlaşma, Rembrandt ve Van Dyck gibi ünlü isimlerin de eserleri yer alıyordu.

Paris Müzeleri yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Open Content fikrinin gerçekleştirilmesi ile kurumumuzun dijitalleşmesinde tamamen yeni bir devir başlayacak. Koleksiyonlarımızın kullanıma sunulma biçiminin geliştirilmesine katkıda bulunacak ve halkın sanatla kültüre daha iyi erişimini sağlamak için alınan önlemleri güçlendirecek, ayrıca belediye koleksiyonlarımızdaki çalışmaların görünürlüğünü ve anlayışını artıracaktır."

Müzede yer alan eserlerin düşük çözünürlüklü halleri lisansız şekilde kullanılabilir hale getirildi. Daha yüksek çözünürlükü olanların ise görüntülenebilmesi sağlanırken, ticari amaçlarla kullanılmasının yasak olduğu bilgisinin altı çizildi. Müzelerdeki o eserlere ulaşmak için ise bu adrese tıklayabilirsiniz.