Paris'te Yüksek Sesli Araçlar İçin Gürültü Radarı Test Ediliyor

Güçlü arabalara sahip Paris vatandaşları artık araçlarını sürmeden önce dikkatlice düşünmek isteyebilirler. Çünkü Paris'in bir belediyesinde 'gürültü radarı' test ediliyor.

Bölge Belediye başkanının “gürültü radarı” olarak adlandırdığı cihaz, Paris Orly havaalanının yanındaki bir kasaba olan Villeneuve-le-Roi'nin merkezindeki elektrik direğine kuruldu. Gürültü radarındaki ses kayıtları polis kameralarına bağlanacak ve suçlulara ceza kesecek.

Belediye Başkanı Didier Gonzales, yeni hükümetin bu tür sistemlere izin veren yasa tasarısını kabul ettiği anda gürültü radarının yürürlüğe gireceğini söyledi. Bu sonbaharda oylanması beklenen taslak yasa, yerel makamların gürültü sınırlarını aşan şoförleri kaydetme ve ceza kesmeleri için izin verecek.

Fransa’nın araç gürültüsünü sınırlayan bir mevzuatı halihazırda bulunuyor ancak ancak polisin suçluları bireysel olarak yakalamasına dayanmadığı için uygulanması zor. Bundan dolayı gürültü radarının ağına takılan araçlara otomatik olarak para cezası kesilebilecek.

Bögle yetkilisi Remy Jourdan, “Ferrari veya Harley Davidson'a karşı yapacak bir şeyimiz yok ancak sahipleri bazen araçlarının gücünü ve gürültüsünü gerçekten sıkıntıya sokmaktan hoşlanıyor” dedi.