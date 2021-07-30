IBM'in Yapay Zekası, Parkinson Hastalığı İçin Öngörü Oluşturabilir

IBM'in yapay zekası, Parkinson hastalığı için umut vadediyor. MJFF'in (Michael J. Fox Vakfı) sponsorluğunu üstlendiği çalışmayı gerçekleştiren IBM'den araştırmacılar, bu hastalığa yakalanmış kişilerde hastalığın semptomlarının ilerleyen zamanlarda kendini nasıl göstereceğini tahmin etmek için yapay zeka geliştirdiklerini açıkladı.

Yapay Zeka, Parkinson Hastalığı İçin Çözüm Oluyor

Uzmanlar, geçmiş yıllarda tümör, böbrek hastalığı ve çeşitli kanserleri tespit etmek için AI (Yapay Zeka) kullandı. IBM'den araştırmacılarsa şimdi söz konusu hastalığa yakalananlarda görülecek semptomların ne zaman ve ne kadar şiddetli bir şekilde kendini göstereceğini, hastalığın tam olarak nasıl ilerleyeceğini tahmin eden bir yapay zekayı devreye sokmayı planlıyor.

The Lancet Digital Health dergisinde yayımlanan çalışmaya göre AI, doktorların hastalarda belirtilerin nasıl ve ne şiddette ortaya çıkacağının daha iyi tahmin etmesini sağlamayı planlıyor. Yapay zekanın hastalığın ilerleme şeklini değiştirebileceği iddia ediliyor.

Araştırmacıların ifadelerine göre gerçekleştirilmiş olan çalışmayı önemli kılan faktör, Parkinson hastalığının her hastada çok çeşitli semptomlar göstermesi. Başka bir ifadeyle her hastada bir diğer hastadan çok benzersiz belirtiler görülebilir. Hastalığın nasıl ilerleyebileceğine dair doğru bir şekilde tahminde bulunabilecek yapay zeka ise doktorların hastalar için nasıl bir yol izleyebileceğini kolaylaştırabilir.

Michael J. Fox Vakfı'nın sponsor olduğu çalışma için IBM, yapay zekayı eğitme amacıyla 1.400'den fazla hasta ile ilgili bilgiler içeren bir veri tabanından yararlandı. Parkinson hastalarına ait bilgiler sayesinde elde edilen bu veri tabanının bugüne kadar bir araya getirilmiş en büyük veri tabanlarından biri olduğuna işaret edildi. Bu veri tabanı sayesinde yapay zeka karışık semptomları ve hastalığın nasıl ilerleyeceğine dair doğru bir senaryo oluşturabiliyor.

Şu anda dünya genelinde 6 milyondan fazla insanın bu hastalığa yakalanmış olduğu tahmin ediliyor. IBM ve MJFF'ten araştırmacılar, yapay zekayı geliştirmeye devam etmeyi planlıyor. Araştırmacılar, yapay zekayı yakın bir gelecekte hastalığın çeşitli aşamalarını daha ayrıntılı bir şekilde analiz edebilmesini sağlayacak bir hale getirmeyi planlıyor.

IBM'den araştırmacıların gerçekleştirmiş olduğu çalışma, hastalığın çeşitli evrelerde nasıl seyredeceğinin anlaşılması ve buna yönelik çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir ancak yapay zekanın son halini almasının ne kadar süreceği şimdilik bilinmiyor.