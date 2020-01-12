Parmak İziyle Kilitlenen SSD: Samsung Portable SSD T7 Touch İnceleme #CES2020

CES 2020 turumuz devam ediyor. Bu videomuzda Samsung'un parmak iziyle kilitlenen SSD modeline yakından bakıyoruz. Samsung Portable SSD T7 Touch inceleme videosunda Samsung tarafından yeni tanıtılan parmak iziyle şifrelenen taşınabilir SSD modelini inceliyoruz.

T7 Touch'ın performansına, bağlantı seçeneklerine ve parmak izine yakından değindiğimiz inceleme videosunda cihazın fiyatını da sizlere aktarıyoruz. Hemen aşağıdan Samsung Portable SSD T7 Touch incelememizi izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

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