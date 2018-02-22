Parmaklara Takılan Klavye: Tab Keyboard

Masanın üzerinde parmaklarınızı oynatmak, artık bir sıkıntı belirtisi olmayabilir; "chording keyboard" ya da Türkçe ismiyle akor klavyesi olarak bilinen teknoloji, sadece birkaç parmak hareketi ile telefonunuzda veya tabletinizde mesaj yazabilmenizi vadediyor.

Teknolojinin durdurak vermeden ilerlemesiyle birlikte, yalnızca bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz uçuk fikirler yavaş yavaş gerçek olmaya başladı. Buna son örnek ise, Tab markası tarafından geliştirilen ve akor klavyesi teknolojisini temel alan "Tab Keyboard" oldu.

Geleneksel bir klavyede bulunan onlarca karakteri yalnızca 4-5 tuşa indirgeyen akor klavyesi teknolojisi, uzun bir zamandır hayatımızda olmasına rağmen, komplike yapısı sebebiyle pek de kullanılabilir değil. Ancak Tab isimli markanın tanıttığı Tab Keyboard isimli ürün, bu teknolojiyi daha basit bir hala getirerek günlük hayatın bir parçası yapıyor.

Tap Keyboard, parmaklarınızdaki hareketleri algılayarak akıllı telefonunuzu veya tabletinizi birkaç parmak hareketiyle kullanmanızı sağlıyor. Kablosuz olarak çalışan ve beş parmağın her biri için algılayıcılara sahip olan klavye, tam şarjla sekiz saate kadar aralıksız bir şekilde çalışabiliyor. Kendi şarj kutusuna ve piline sahip olan cihaz, büyük, orta ve küçük olmak üzere üç farklı boyut seçeneğine sahip.

Tabii bu klavyeyi kullanmak için hızlandırılmış bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Tam bu noktada firma, kullanıcılara tuş kombinasyonlarını öğrenmeleri adına bir oyun sunuyor. Bu sayede hangi parmak hareketinin, hangi karakteri işaret ettiğini öğrenebiliyorsunuz.

Firma, kullanıcıların yalnızca 5 saatlik bir eğitim sonunda klavyeyi tam anlamıyla öğrenebileceklerini söylüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında ön siparişlere açılan Tab Keyboard, iOS, Android, Windows ve Mac platformuna sunuldu. Bununla birlikte iOS için en az 9 ve Android için de en az 4.3 sürümünü kullanmanız gerekiyor. Ayrıca Windows işletim sisteminde 8.1 ve Mac'te ise MacOS X Yosemite veya daha üstü bir versiyon kullanmalısınız.

Bu fütürist klavyeye sahip olabilmeniz içinse 150 dolar gibi bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

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