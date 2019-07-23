Parola Hırsızlarından Etkilenenlerin Sayısı Yüzde 60 Arttı

Tüketicilerin dijital verilerini toplamak için tasarlanan ve parola hırsızı olarak bilinen zararlı yazılımların sayısı 2019 yılında önemli oranda artış gösterdi.

Dikkatli Olun Hesaplarınız Çalınabilir

Kaspersky verilerine göre, parola hırsızlarından etkilenen kullanıcı sayısı 2018’in ilk yarısında 600.000’den azken, 2019’da aynı dönemde 940.000’in üzerine çıktı. Parola hırsızları, kullanıcıların gizliliğini sabote etmek isteyen siber suçluların en sık başvurduğu silahlardan biri.

Bu zararlı yazılımlar çeşitli yöntemler ile kullanıcıların web tarayıcılarındaki verileri topluyor. Genellikle çevrimiçi hesaplara erişim için kullanılan hassas bilgiler içeren bu veriler arasında kayıtlı parolalar, otomatik doldurma verileri ve kayıtlı ödeme kartları bulunuyor.

Ayrıca bu aileye dahil bazı zararlı yazılımlar web tarayıcılarındaki çerezleri, belirli bir konumdaki kullanıcı dosyalarını ve mesajlaşma hizmetleri gibi uygulamaların dosyalarını da çalmak için tasarlanıyor.

Kaspersky, son altı ay içinde Avrupa ve Asya’da parola hırsızı faaliyetlerinin büyük oranda arttığını tespit etti. Bu zararlı yazılım türü en çok Rusya, Hindistan, Brezilya, Almanya ve ABD’deki kullanıcıları hedef aldı.

En yaygın görülen parola hırsızı ise çok işlevli Azorult oldu. İncelemenin yapıldığı dönemde parola hırsızlarıyla karşılaşan kullanıcıların %25’inde Azorult tespit edildi.

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