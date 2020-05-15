Parola Yerine Farklı Güvenlik Önlemleri Denenmeye Başlandı

Parolalar, dijital hayatımızı güvende tutmanın en etkili yollarından biriydi. Ancak gelişen, dönüşen teknolojiyle birlikte dijital hayatımızı güvende tutmanın yolları da değişmeye başladı. Siber saldırganlar, sanal ortamda kullanılan parolaları kolaylıkla kırmaya ve kullanıcılar için tehlike oluşturmaya başladı. Uzmanlar, parolaların karmaşık oluşturulması gerektiği yönünde uyarılarda bulunurken ise günümüzde hala en çok kullanılan parola “123456”. Parolaların güvenilirliğini yitirmesiyle birlikte siber güvenlik kuruluşu ESET, parolaların yerine başka güvenlik adımlarının kullanılması için teknoloji devlerinin ittifak oluşturduğunu açıkladı.

Parolalar dışında pek çok güvenlik önlemi olduğuna dikkat çekilirken, parolaların ortadan kalkmasının zaman alacağı bu nedenle kullanıcıların karmaşık parolalar kullanmaya devam etmeleri gerektiği belirtildi. Akıllı telefonlarda parola yerine parmak izi, yüz tanıma gibi alternatif güvenlik duvarları kullanılmaya çoktan başlandı. Yakın zamanda biyometrik kimlik saptama ile her türlü kişisel veriye ulaşabilmenin de standart haline gelmesi bekleniyor.

Parola yerine geçecek güvenlik önlemleri

Teknoloji devleri, parola kullanımını minimuma indirmek için çalışmalarına devam ediyor. Google firması 2015 yılında bu yana, akıllı telefonlarda parola kullanımını azaltmak için çalışmalarına devam ederken Microsoft şirketi ise biyometrik oturum açma sistemini kullanıcılarına tanıttı. Bireysel olarak yürütülen çalışmaların yanı sıra Google, Facebook, PayPal, Visa, Amazon gibi büyük şirketler parola kullanımını azaltmak için güçlerini birleştirdiler ve FIDO Alliance (FIDO İttifakı) oluşumunu kurdular.

“Kimlik doğrulamanın doğasını değiştirme” göreviyle kurulan oluşumun amacı, parolalardan daha güçlü araçlar kullanılarak kimliğini doğrulamak için tarayıcı tabanlı bir dünya sağlamak. İttifakın bu amaçla FIDO2 adında bir standart oluşturmaya çalıştığı söyleniyor. Oluşturulan standart ile birlikte parolalar yerine daha farklı güvenlik alternatiflerinin kullanılacağı da belirtiliyor.

Böyle bir değişimin yakın zaman içerisinde olamayacağı, bu sürecin zaman alacağı ifade edilirken parola güvenliğinin gevşetilmemesi gerektiğinin de altı çiziliyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET ise kullanıcıları hem bireysel hem de kurumsal olarak güçlü parolalar kullandıklarından emin olmaları gerektiğini söylüyor ve kullanıcıları bir kere daha parola koruma yöntemlerini gözden geçirmeye çağırıyor.