Apple'dan Yeni Patent: Parşömen Gibi Kıvrılabilen iPhone mu Geliyor?

Piyasadaki en iyi telefonlardan bazılarını kullanırken kendinizi eski bir Mısırlı gibi hissetmek istiyorsanız, Apple'ın bu yeni konsepti tam size göre olabilir.

Aslında bunun pek de yeni bir konsept olduğunu söyleyemeyiz, öyle ki açılıp kapanabilen telefonlar zaten vardı ve Apple'ın kendisi de geçmişte bu fikri araştırmıştı ama eğer Apple'ın aldığı yeni patent bir ürüne dönüşürse ilginç bir cihaz bizleri bekliyor olabilir.

Apple'ın yeni patent başvurusunda bulunduğu söz konusu ekran hem ekstra koruma hem de daha kompakt hâle getirmek için bir araç olarak hizmet edecek iki tüp benzeri silindirle katlanabilecek.

Apple'ın Yeni Ekran Teknolojisi Hangi Cihazlarda Kullanılacak?

Bununla birlikte, Apple her yıl binlerce patent başvurusunda bulunuyor, dolayısıyla bu bir sonraki cihazın katlanabilir olmasını bekleyebileceğimiz anlamına gelmiyor. Bu sadece şirketin elinde tutmak istediği bir patentin yenilenmesi ve güncellenmesi olabilir.

Patentin açıklamasında Apple, telefon, tablet ve saat gibi cihazlardan bahsediyor. Belge gerçek bir yuvarlanabilir ekranı tanımlamaya odaklanırken, katlanabilir ekranlardan da bahsediliyor ve buradaki nihai ilham kaynağı daha dayanıklı bir ekran.

Peki siz Apple'dan katlanabilir, yuvarlanabilir veya kıvrılabilir ekranlı bir cihaz bekliyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.