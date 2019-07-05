Pasific Rim'in Anime Uyarlaması, 2020'de Netflix'e Geliyor

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Pasific Rim’in anime uyarlamasının 2020 yılında izleyicilerin beğenisine sunulacağını açıkladı.

Dijital yayın sektörünün lideri Netflix, birden fazla anime serisi üzerinde çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de iki filmden oluşan Pacific Rim. 2013 ve 2018 yıllarında beyaz perdede izlediğimiz bilim kurgu serisi, dünya genelinde 700 milyon dolara yakın gişe hasılatı elde etmişti.

Aynı adı taşıyan anime ile Kaiju isimli yaratıkların ve Jaegers adındaki beyin gücüyle çalışan devasa robotların destansı savaşına geri döneceğiz.

Netflix’in orijinal anime dizisi, iki kardeşin kayıp bir Jaeger'i bulmak için gireceği amansız maceraya odaklanacak. Legendary Pictures işbirliği ile üretilecek olan projenin arkasında, Craig Kyle (Thor: Ragnarok) ve Greg Johnson (X-Men: Evolution) bulunuyor.

Pacific Rim'in anime uyarlaması, 2020 yılında akış servisine gelecek. En az iki sezondan oluşması beklenen seri, platformun en iddialı yapımlardan bir tanesi olacak.

Dijital yayın devinin üzerinde çalıştığı tek anime uyarlaması Pasific Rim değil. Şirket aynı zamanda sevilen dizisi Altered Carbon’a dayanan bir anime serisi daha geliştiriyor.

Orijinal seri ile aynı evrende geçecek olan anime, hikayenin mitolojisindeki yeni unsurları inceleyecek. Dai Sato (Cowboy Bebop, Samurai Champloo ) ve Tsukasa Kondo tarafından yazılacak olan seri, animasyon stüdyosu Anima tarafından üretilecek.