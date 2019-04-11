Patlamış Mısır Krizi, Türk Sinemasına Son 10 Yılın En Kötü Gişesini Yaşattı

Sinema salonu işletmecileri ile film yapımcıları arasında yaşanan patlamış mısır krizinin bilançosu ağır oldu. Türk sineması, 2019’un ilk çeyreğinde son 10 yılın en kötü gişesini elde etti.
Türkiye’nin en büyük sinema zinciri Mars Grubu ile film yapımcılarını karşı karşıya getiren ‘patlamış mısır kampanyalı bilet satışı’ anlaşmazlığının faturası ortaya çıktı. Sinema sektöründe büyük bir kaosa neden olan kriz, 2019'un ilk çeyreğinde Türk sinemasına son 10 yılın en kötü gişesini yaşattı.
Hatırlayacağınız üzere, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini ise Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi, BKM’nin salon işletmecileriyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ertelenmişti. Zorlu bir sürecin ardından izleyicilerle buluşan film, vizyondaki ikinci haftasında Netflix’te yayınlanmıştı.
Benzer şekilde, Cem Yılmaz'ın da '2 Arada' ile 'Kaçamak'tan oluşan 'Karakomik Filmler' serisi 18 Ocak'ta vizyona girememişti.
Habertürk 'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, 'Recep İvedik 6', 'Karakomik Fimler' ve 'Mucize Aşk'ın gösterimlerinin ertelenmesi sonucu geçtiğimiz yıla oranla izleyici sayısı yüzde 41.8, hasılat ise yüzde 32.8 düştü.
Son 10 Yılın En Düşüğü
2019’un ilk çeyreğinde kesilen 11.129.591 bilet ise son 10 yılın düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.
Bu dönemde Türk izleyiciler tarafından en fazla ilgi gören yapımlar ise sırasıyla 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Can Dostlar', 'Çiçero', 'Öldür Beni Sevgilim', 'Hep Yek 3: Titrettin Beni', 'Bir Aşk İki Hayat', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Börü' oldu.
Söz konusu filmlerin izleyici sayıları ile elde ettiği hasılatları aşağıdan görebilirsiniz:
Organize İşler - Sazan Sarmalı
İzleyici Sayısı: 3.536.539
Hasılat: 54.830.646 TL
Can Dostlar
İzleyici Sayısı: 1.213.801
Hasılat: 15.702.641 TL
Çiçero
İzleyici Sayısı: 933.085
Hasılat: 10.993.167 TL
Öldür Beni Sevgilim
İzleyici Sayısı: 632.765
Hasılat: 9.410.408 TL
Hep Yek 3: Titrettin Beni
İzleyici Sayısı: 526.010
Hasılat: 7.832.445 TL
Bir Aşk İki Hayat
İzleyici Sayısı: 523.231
Hasılat: 8.075.358 TL
Türk İşi Dondurma
İzleyici Sayısı: 511.210
Hasılat: 7.094.915 TL
Börü
İzleyici Sayısı: 574.932
Hasılat: 7.655.264 TL
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