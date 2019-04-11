Patlamış Mısır Krizi, Türk Sinemasına Son 10 Yılın En Kötü Gişesini Yaşattı

Sinema salonu işletmecileri ile film yapımcıları arasında yaşanan patlamış mısır krizinin bilançosu ağır oldu. Türk sineması, 2019’un ilk çeyreğinde son 10 yılın en kötü gişesini elde etti.

Türkiye’nin en büyük sinema zinciri Mars Grubu ile film yapımcılarını karşı karşıya getiren ‘patlamış mısır kampanyalı bilet satışı’ anlaşmazlığının faturası ortaya çıktı. Sinema sektöründe büyük bir kaosa neden olan kriz, 2019'un ilk çeyreğinde Türk sinemasına son 10 yılın en kötü gişesini yaşattı.

Hatırlayacağınız üzere, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini ise Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi, BKM’nin salon işletmecileriyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ertelenmişti. Zorlu bir sürecin ardından izleyicilerle buluşan film, vizyondaki ikinci haftasında Netflix’te yayınlanmıştı.

Benzer şekilde, Cem Yılmaz'ın da '2 Arada' ile 'Kaçamak'tan oluşan 'Karakomik Filmler' serisi 18 Ocak'ta vizyona girememişti.

Habertürk 'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, 'Recep İvedik 6', 'Karakomik Fimler' ve 'Mucize Aşk'ın gösterimlerinin ertelenmesi sonucu geçtiğimiz yıla oranla izleyici sayısı yüzde 41.8, hasılat ise yüzde 32.8 düştü.

Son 10 Yılın En Düşüğü

2019’un ilk çeyreğinde kesilen 11.129.591 bilet ise son 10 yılın düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türk izleyiciler tarafından en fazla ilgi gören yapımlar ise sırasıyla 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Can Dostlar', 'Çiçero', 'Öldür Beni Sevgilim', 'Hep Yek 3: Titrettin Beni', 'Bir Aşk İki Hayat', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Börü' oldu.

Söz konusu filmlerin izleyici sayıları ile elde ettiği hasılatları aşağıdan görebilirsiniz:

Organize İşler - Sazan Sarmalı

İzleyici Sayısı: 3.536.539

Hasılat: 54.830.646 TL

Can Dostlar

İzleyici Sayısı: 1.213.801

Hasılat: 15.702.641 TL

Çiçero

İzleyici Sayısı: 933.085

Hasılat: 10.993.167 TL

Öldür Beni Sevgilim

İzleyici Sayısı: 632.765

Hasılat: 9.410.408 TL

Hep Yek 3: Titrettin Beni

İzleyici Sayısı: 526.010

Hasılat: 7.832.445 TL

Bir Aşk İki Hayat

İzleyici Sayısı: 523.231

Hasılat: 8.075.358 TL

Türk İşi Dondurma

İzleyici Sayısı: 511.210

Hasılat: 7.094.915 TL

Börü

İzleyici Sayısı: 574.932

Hasılat: 7.655.264 TL