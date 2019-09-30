Patlayan Akıllı Telefon 14 Yaşındaki Kızın Ölümüne Sebep Oldu

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın bir parçası ve her an yanımızdalar. Ancak bazen bu durumun önemli tehlikeler doğurduğunu ve dikkat etmediğiniz hallerde ölümünüze sebep olabileceğini bilmeniz gerekiyor.

Akıllı Telefon Şarj Sırasında Patladı

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da gerçekleşen olayda patlayan akıllı telefon, 14 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep oldu. 14 yaşındaki Abazlbek Alua şarj olan akıllı telefonuna kulaklık takıp, uykuya dalarken müzik dinledi. Sabahın ilk saatlerinde yatağında ölü bulunan kız hakkında yürütülen soruşturmada korkunç gerçekler ortaya çıktı.

Kazakistan polisi yaptığı soruşturmada genç kızın şarj olan telefonunu yatağın üstüne koyduğunu, bu sırada da kulaklıkla müzik dinlediğini belirtti. Şarj sırasında patlayan akıllı telefon genç kızın başından yaraladı ve Abazlbek hayatını kaybetti.

Akıllı Telefon Patlamaları Nasıl Engellenir?

Öncelikle burada en önemli detay, evdeki elektrik hattının düzgün bir şekilde çekilmiş olması. Bununla birlikte olası dalgalanmalar için akım korumalı prizler kullanmalı, orijinal aksesuarlar ve yedek parçalar tercih etmelisiniz. Yine tüm olasılıkların gerçekleşmesine karşı akıllı telefonunuzu şarj sırasında kendinize ve yangın çıkartabilecek yerlere karşı uzakta tutmalı ve şarj sırasında kesinlikle kullanmamalısınız.