Patlayan Cep Telefonu, 4 Çocuklu Aileyi Sokakta Bıraktı

Denizli’de bir telefonun patlaması sonucu bir evde yangın çıktı. Yatak odasında başlayan ve kısa sürede tüm daireyi saran yangın, evi harabeye çevirerek 4 çocuklu aileyi evsiz bıraktı.

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. 6 Haziran Cumartesi günü gece 04.00 sıralarında 3 katlı bir binanın 2. katında Öztürk ailesinin yaşadığı dairede yangın çıktı. Evin yatak odasında şarjdan yeni çıkarılan telefonun bataryasının patlamasıyla çıkan yangın, kısa sürede yayılarak yaklaşık 2 saat sonunda Öztürk ailesi’nin dairesini kullanılamaz hale getirdi.

Evdeki eşyaların tamamı da yanarak kullanılamaz hale gelirken, anne Cemile Öztürk, baba Ali Öztürk ve 4 çocuk evsiz kaldı. Mağdur aile, yangından sonra Ali Öztürk'ün babasına ait olan ve üst katta bulunan dairede kalmaya başladı. Annesini 20 gün önce kaybeden Ali Öztürk, babasının da sağlık problemleri olduğunu belirterek uzun süre orada kalamayacaklarını söyledi. Uzun vadede kalacakları bir yerleri olmayan ve ne yapacaklarını bilmeyen çaresiz aile yardım bekliyor.

Duman Kokusu Gelmiş

Büyük üzüntü içerisinde olan ve olayın şokunu hala atlatamayan Cemile Öztürk, "Eşim 1 buçukta işten geldi. Yattık. Ben öbür odada uyumuş kalmışım. 3-3 buçuk arasıydı. Telefonum şarjdaydı. Şarjdan alıp geldim. Buraya yatağa yattım. Uyuduktan sonra, belli bir zaman geçtikten sonra elimde bir sıcaklık hissettim. İçeriden duman kokusu gelmeye başladı. Sonra gözümü açtığımda yanımda ufak bir ateş gördüm. ‘Ali kalk yanıyoruz’ dedim ama ne yaptığımı kendim de bilmiyorum. Belki o an üstüne bassak kapanacaktı. Belki hiç bu kadar büyümeyecekti. Ama ikimiz de uyku sersemiydik, dengemizi şaşırdık. Ev yandı. Gözümüzün önünde gözümüz baka baka hiçbir şey yapamadan yaktık, yandı." diyerek talihsiz olayın nasıl yaşandığını anlattı.

Yardım Bekliyorlar

Evlerini yeniden yaptırmaya ekonomik güçlerinin olmadığını ve hayırseverlerden bu konuda destek beklediklerini aktaran Öztürk, "Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Eşim zaten ayağını kırdı, raporlu. Ben zaten evde ek olsun diye iş yapıyordum. O da yok artık, onu da yapamıyorum. Ev yok dam yok bir şey yok. Yardım istiyorum. İhtiyacım var şu an, normal şartlarda olmayabilir, ama şu an ihtiyacım var. Gerçekten bu evin altından ben tek başıma kalkamam. Gerçekten iş adamı olur, zengin olur. Onun bir günlük harçlığıdır. Ama benim şu an öyle bir bütçem yok. Ben 10 sene de çalışsam bu evi eski haline getiremem ki. Zaten ben daha yeni borcunu bitirdim. Kapılarını pencerelerini her yerini yeni yaptırmıştım bu evin. Borçlarını daha yeni yeni bitiriyorum. Daha hala borcumuz var. Şimdi nerede kalıyoruz, kayın pederimin evinde kalıyoruz. O da zaten beyin felci geçirdi. Ses istemiyor. Kendisi şu an hastanede olduğu için rahat kalıyoruz. Üst katımızda kalıyor. Kendisi çıktığında 2 gün sonra çıkaracaklar onu da. O zaman ne yapacağız, hiç bir fikrim yok." diye konuştu.