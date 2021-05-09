Patlayan iPhone 6 İçin 40 Milyon Liralık Tazminat Açtı

Patlayan iPhone 6 40 milyon lira eder mi? ABD'de yaşayan talihsiz bir adam, müzik dinlerken korkunç bir olay yaşadı. Apple'ın hasarlı telefon sattığını söyleyerek suç duyurusunda bulunan Robert Franklin, şirketten 5 milyon dolar istiyor.

Tehlikeli patlamalara neden olan akıllı telefon haberlerini sıkça duymaya başladık. Geçen Mart ayının başında Apple, Avustralya'da bir iPhone X'in patlaması nedeniyle dava edildi. Nisan ayında sahibinin çantasında bir Samsung J5 Prime patlamıştı.

iPhone 6'nın neden olduğu yeni bir kaza raporu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinden geliyor. Telefon sahibi Robert Franklin, 2019'da iPhone 6'nın patlaması nedeniyle Apple'a dava açtı. Ortaya çıkan son belgelere göre, şirketten 5 milyon dolarlık hasar talep ediyor.

Patlayan iPhone 6 40 milyon lira eder mi?

Franklin'in anlattığı olaya göre, patlama 2018'de yaşandı. Müzik dinlerken telefonun aniden ısındığını ve elinde patladığını ifade eden Franklin, iPhone 6 nedeniyle yüzünde, gözlerinde ve kollarında ciddi yanıklar olduğunu dile getirdi.

Teksas Doğu Bölge Mahkemesinde açılan dava ile ilgili son gelişme geçtiğimiz Perşembe günü yaşandı. Mahkeme yargıcı, iPhone 6'nın patlama riski altında olduğunu ve işlevlerini yerine getirememesine neden olan bir üretim hatasını içerdiğini söyledi.

Davacı, cep telefonunu değiştirmenin yanı sıra, yaralarının tıbbi tedavi masraflarını karşılamak için ekonomik zarar yaşadığını söyledi. Franklin'e göre Apple, kendi garantisinin içeriğini göz ardı etmenin yanı sıra, hasarlı bir ürün satarak ulusal yasaları da ihlal etti.

Arızalı iPhone parçalarının neden olduğu diğer patlamalarda olduğu gibi, Amerikan yargıçlarının Robert Franklin'i destekleyeceği düşünülüyor. Avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları da önerilen milyonluk tazminata dahil edilecek gibi görünüyor.

Ayrıca geçtiğimiz gün Epic Games ve Apple'ın davası, Apple tarihinin en büyük siber saldırısını ortaya çıkardı. 2015 yılında kimliği tespit edilemeyen bilgisayar korsanları, kılını bile kıpırdatmadan App Store'da yer alan binlerce uygulamanın içerisine kötü amaçlı yazılım enjekte etmişti.

Araştırmacılar, o günlerde söz konusu kötü amaçlı yazılımın yaklaşık 4.000 uygulamada olabileceği ileri sürmüştü ve bu da saldırıdan kabaca kaç kişinin etkilendiğini tahmin etmeyi olanaksız hale getirmişti.

Tüm bu iddialara karşılık Apple'dan herhangi bir açıklama gelmediğini de belirtmek gerekiyor. Bakalım, Apple 5 milyon dolarlık hasar tazminatını ödemeyi kabul edecek mi, önümüzdeki günlerde göreceğiz.