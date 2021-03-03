Patlayan iPhone X, İkinci Derece Yanık Oluşturdu!

Bir adam, Apple'ın akıllı telefonlarından iPhone X'i cebinde tutarken aniden patladığını iddia etti. Patlayan iPhone X'in ikinci derece yanık oluşturduğunu savunan adam, teknoloji devine yaşadığı bu olayın ardından dava açtı.

Patlayan iPhone X İçin Apple'a Dava Açıldı

Avustralya'da yer alan bir iPhone kullanıcısı, iPhone X'in pantolonun cebinde durup dururken patladığını ileri sürerek Apple'a dava açtı. Apple'dan mağduriyetini karşılamasını isteyen adam, iPhone X'in önce ısınmaya başladığını ve daha sonra bacağının ağrımaya başlamasına neden olduğunu söyledi. Kendisine telefonun patladığını işaret eden bir sesin geldiğini iddia eden adam, patlamanın vücudunda ikinci derece yanık oluşturduğunu belirtti ve bunun için mağduriyetinin karşılanmasını istiyor.

Olayın 2019 yılında gerçekleştiği söyleniyor. Teknoloji devi, Avustralya'da yaşayan adamın ortaya attığı iddialara yanıt verdi. 7News.com'un haberine göre Robert De Rose isimli bilim insanı, iPhone X'i cebinde patladığında ofisinde oturuyordu.

Patlamadan önce cihaz sağ bacağında ağrıya neden olmaya başladı. Adam, önce bir ses duyduğunu daha sonra ise sağ bacağında şiddetli bir ağrı oluştuğunu hissettiğini belirtti. Hemen ayağa kalktığını söyleyen adam, patlayanın pantolonunun cebinde duran akıllı telefonu olduğunu fark ettiğini sözlerine ekledi.

iPhone X'ini cebinden çıkardığında telefonundan siyah bir duman yükseldiğini gördü. Patlamadan sonra vücudunu inceleyen De Rose, cildinin soyulduğunu ve patlamanın yanıklara neden olduğunu iddia etti.

De Rose, Apple ile iletişime geçtiğini ve başına gelen olayı bildirdiğini ancak şirketten herhangi bir yanıt gelmediğini dile getirdi. Apple'dan yanıt almayan adam, şirkete dava açmakta karar kıldı. Mağdur olduğunu iddia eden adam diğer iPhone kullanıcılarının da karşılaşabileceği bu tür tehlikelere dair uyarıda bulunmak istedi.

Bu tür bir olayın ilk kez yaşanmadığını da belirtmek gerekiyor. Apple cihazlarına karşı soru işareti ile bakmaya neden olan başka bir olay ise Carbone Lawyers'ta çalışan Tony Carbone'ın başına gelen olay olmuştu. Carbone, Apple Watch'unun aşırı ısınması nedeniyle bileğinde yanıklar oluştuğunu ifade etmişti. Bu olayla ilgili çok fazla ayrıntı verilmedi ancak Apple'ın sorumluluğu üstlenmesi gerekecekmiş gibi görünüyor. Bir Apple sözcüsü, şirketin müşteri güvenliğini son derecede ciddiye aldığını ve iki olayın da soruşturulduğunu söyledi.