Patreon, Qanon İle İlişkili Hesapları Yasaklıyor

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre içerik oluşturucularının abonelikler aracılığı ile para kazanmasına imkan sunan Patreon, Qanon ve onunla ilişkili hesaplara son veren şirketlerin arasına katılan yeni isim oldu. Şirketin aldığı kararın sonrasında internet kullanıcıların kafasında söz konusu komplo teorisi ile platformun nasıl bir ilişkisinin olabileceğine dair soru işaretleri oluştu ancak şirketin bir blog yazısında bu soru işaretlerinin tamamı giderildi.

Şirket, kullanıcıları bilgilendirmek için yayımladığı bir blog yazısında, komplo teorisine daha fazla insanın inanması için teorinin yayılmasını destekleyen ve buna destek olan hesaplara karşı harekete geçeceğini duyurdu. Yayımlanan yazıda bu teorileri yayan ve yayılmasına yardımcı olan hesapların nasıl yasaklanacağına dair ayrıntılı olarak açıklama yapıldı.

Patreon tarafından yapılan açıklamaya göre bu hesapları takip edenlerin durumdan etkinlenmeyecek. Bu komplo teorisinin ileri sürdüğü fikirlerin yayılmasına yardımcı olan fakat kendisini bu içerikleri yaymaya adamayan içerik oluşturucularının hesaplarını uyumlu hale getirmesi için imkan verilecek. Bloomberg tarafından yapılan araştırma sonrasında şirketin bu Qanon ile ilgili hesapların ve içeriklerin büyük bir kısmını kaldırdığı ortaya çıktı.

Patreon'un Savaş Açtığı QAnon Nedir?

Patreon'un da geçit vermediği QAnon ilk olarak 2017'nin sonlarında ortaya çıkmış bir komplo teorisidir. Bu komplo teorisinin destekçilerinin çoğu Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın Hollywood ünlülerini içeren bir pedofili grubuna karşı gizli bir savaş başlattığına inanıyor. Komplo teorisi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamış olsa da şu anda diğer ülkelerde de kendisini etkili bir şekilde göstermeye devam ediyor.

Şirketin duyurusu, sosyal medya şirketlerinin bu komplo teorisine bir son vermek için aldığı önlemlerle hemen hemen aynı görünüyor. Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformları da geçtiğimiz günlerde komplo teorisinin destekçilerine yönelik yaptığı açıklamada bu tür hesaplara geçit vermeyeceğinin altını çizmişti. Facebook ve TikTok isimli sosyal medya platformlarına ek olarak Twitter da temmuz ayında yaptığı açıklamada bu komplo teorisiyle ilişkili binlerce hesabı yasakladığını söylemişti. Google tarafından gelen açıklamada ise YouTube'da söz konusu teoriyle alakalı videoların kaldırılacağı belirtilmişti.