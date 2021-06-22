Paul Walker'ın Arabası Yarım Milyon Dolardan Fazla Fiyata Satıldı

Paul Walker'ın arabası Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli filmindeki bütün orijinal parçalarıyla birlikte yarım milyon dolardan biraz daha fiyata alıcısını buldu. Peki, filmde Brian O'Conner karakterinin sürdüğü araba tam olarak ne kadara satıldı?

Paul Walker'ın Arabası 550.000 Dolara Alıcısını Buldu

2001 yapımı Hızlı ve Öfkeli filminin en çok parlayan arabası, hafta sonu boyunca yeni sahibini aradı. Walker'ın filmde kullandığı 1994 Toyota Supra, Barret-Jackson müzayedesinde yapılan rekor teklif ile alıcısını resmen bulmuş oldu. Filmin beyaz perdede seyircilerle buluşmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala birçok seyircinin favori filmlerinden biri olması, o filmde yer alan arabanın 550 bin dolara satılmasını ilginçlikten uzak tutuyor.

Brian O'Conner karakterini canlandıran Walker'ın filmin çekimleri için sürdüğü araba, arabanın bu kadar yüksek fiyata satılmasının ana nedenlerinden biri olarak görülüyor. Bu filmdeki en çok öne çıkan araba olmasa da Walker'ın filmde çok sayıda iç ve dış mekan çekimlerinde bu arabayı kullanması, arabanın değerlenmesini sağladı.

Satışa sunulan araba ayrıca filmdeki tüm orijinal parçaları da içeriyordu. Filmden sonra araba ile ilgili hiçbir değişikliğe gidilmemişti. Bu araba yarım milyon doların üzerinde bir fiyat ile satıldığına göre filmin yıldız arabasının çok daha yüksek bir fiyata satılması muhtemel görünüyor ancak filmin hayranlarının bile arabanın ne kadara satılacağına dair bir tahmini bulunmuyor.

Hızlı ve Öfkeli (2001) Oyuncuları

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Paul Walker (Brian O'Conner)

Matt Schulze (Vince)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Chad Lindberg (Jesse)

Rick Yune (Johnny Tran)

Ja Rule (Edwin)

Noel Gugilemi (Hector)

Hızlı ve Öfkeli (2001) Konusu

2001 yapımı Hızlı ve Öfkeli filminde şehrin karanlığında araba yarışlarına başlayarak sokakların altını üstüne getiren bir çetenin başındaki Dominic Toretto'ya odaklanılıyor. Gizli görevdeki bir polis ise Toretto'nun çetesinin içine sızar ancak çılgın sokak yarışlarının olduğu dünyanın büyüsüne kapıldığından polis hedefini şaşırmaya başlar.

IMDb puanı 6,8 olan filmin uzunluğu 1 saat 46 dakikaya denk geliyor. Filmin seyircilerle buluşturulmasının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen hala en çok izlenen filmler arasında yer alıyor.