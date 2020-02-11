PAX East 2020'ye Üç Yüzden Fazla Yayıncı ve Geliştirici Katılacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sayısız oyun etkinliği, festivali ve fuarı düzenlenecek bildiğiniz üzere. PAX East 2020 de bu festivallerden bir tanesi olacak. Geçtiğimiz günlerde güncellenen festival sayfası ile hem tarihler hem de katılımda bulunacak olanların listesi yayınlandı.

PAX festivalleri kapsamındaki PAX East, ilk olarak 2010 yılı içerisinde düzenlenmişti. Sonrasında ise yıllık olarak düzenlenir olmuştu. PAX East 2020 ile yoluna devam edecek olan festival, bu sene 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Boston Kongre ve Sergi Merkezi içinde düzenlenecek.

Birçok AAA ve bağımsız oyunun oyuncular ile buluşacağı ve bunlardan bir kısmının da oynanabilir olacağı festival sayfasına bakacak olursak, üç yüzden fazla geliştirici ve yayıncının katılımda bulunacağını görüyoruz. Diğer bir deyişle beklenen oyunlar ile ilgili birçok yeni duyuru yapılacak ve yeni detaylar paylaşılacak. Elbette yeni fragmanlar ve oynanış videoları göreceğimizi de söylemeden geçmeyelim.

Organizasyon tarafından yayınlanan liste ile öne çıkan katılımcıların listesi şöyle:

3BlackDot

Annapurna Games

ArenaNet

Brace Yourself Games

Devolver Digital

Double Fine

Inti Creates

Larian Studios

Motion Twin

Nintendo

Perfect World Entertainment

PlayStation

Private Division

Square Enix

Team17

The Behemoth

THQ Nordic

tinyBuild

Tripwire Interactive

Yacht Club Games

Ysbryd Games

Listenin tamamına buradan göz atabilirsiniz.