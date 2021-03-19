PAYDAY 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

PAYDAY 3 çıkış tarihi açıklandı. Starbreeze Studios ayrıca PAYDAY 3 için Koch Media ile 50 milyon euroluk ortak yayıncılık anlaşması imzaladı. Peki, popüler serinin yeni oyunu ne zaman çıkacak?

PAYDAY 3 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

PAYDAY serisinin ilk oyunu PAYDAY The Heist, 18 Ekim 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Video oyunu takım oyunu odaklı olması nedeni ile kısa süre içerisinde dünya genelinde popüler olmayı başarmıştı. Geliştirici ekip, ilk PAYDAY oyununun başarısının ardından 13 Ağustos 2013 tarihinde serinin ikinci oyununu satışa sunmuştu. Diesel 2.0 oyun motoru ile geliştirilen PAYDAY 2 de oyuncular tarafından çok sevilmişti.

PAYDAY The Heist ve PAYDAY 2 video oyunları ile büyük bir başarının altına imza atan geliştirici ekip, bu başarısını serinin üçüncü oyunu ile devam ettirmek için kollarını sıvadı. Starbreeze Studios, geçtiğimiz yıl popüler video oyunu serisinin yeni oyununu geliştirdiklerini duyurmuştu. PAYDAY 3 video oyununun duyurulması ile birlikte çok sayıda oyuncu serinin yenı oyununu sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı.

Starbreeze Studios, Koch Media ile 50 milyon euroluk ortak yayıncılık anlaşması imzaladı. Starbreeze CEO'su Tobias Sjögren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Koch Media ile PAYDAY 3 için uzun vadeli ortak yayıncılık anlaşmasını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu anlaşma, PAYDAY 3'ün devam eden geliştirme sürecini güvence altına alamnın yanı sıra oyunun küresel yayıncılığını ve oyunun pazarlama sürecini güvence altına alıyor" ifadelerini kullandı.

Koch Media Group CEO'su Klemens Kundratitz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan serinin yeni oyunu için yapılan anlaşmadan ötürü mutluluk duyduklarını söyledi. PAYDAY 3'ün çok oyunculu modunun yenilikçi bir yapıya sahip olacağını belirten Kudnratitz, yeni oyunun serinin hayranlarının yanı sıra izleyicileri de memnun edeceğini açıkladı.

PAYDAY 3'ün inanılmaz bir oyun olacağını belirten Kundratitz, söz konusu yapımın serinin en iyi oyunu olacağını belirtti. Aktarılan bilgilere göre şu anda geliştirilmekte olan video oyunu, 2023 yılında PC ve konsollara çıkacak.

Geçtiğimiz yıl oyunun Unreal Engine oyun motoru ile geliştirileceği açıklanmıştı. Unreal Engine oyun motorunun hangi sürümünün kullanılacağı ile ilgili bir bilgiye yer verilmemişti. Video oyununun geliştirme sürecinde Unreal Engine 4 mü yoksa Unreal Engine 5 mi kullanıldığı henüz bilinmiyor fakat Unreal Engine 5 oyun motorunun kullanıldığı tahmin ediliyor.