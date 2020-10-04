2019 yılının Ekim ayında Starbreeze Studios, PAYDAY 3 isimli video oyununun ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bilgi paylaşmıştı. Bunun üzerine oyuncular PAYDAY serisinin yeni oyununu merakla beklemeye başlamıştı. PAYDAY 2 Twitter hesabı üzerinden PAYDAY 3 ekran görüntüsü yayımlandı ve serinin yeni oyununa ait bazı bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüsü oyuncuları oldukça heyecanlandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

PAYDAY 3 Ekran Görüntüsü Paylaşıldı

PAYDAY serisinin ilk oyunu PAYDAY The Heist, 18 Ekim 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştü. 6 harita ve 4 karakterin yer aldığı video oyunu takım oyunu odaklı olması nedeni ile kısa süre içerisinde dünya genelinde popüler olmayı başarmıştı. Geliştirici ekip, ilk PAYDAY oyununun başarısının ardından 13 Ağustos 2013 tarihinde serinin ikinci oyununu satışa sundu. Diesel 2.0 oyun motoru ile geliştirilen PAYDAY 2 de oyuncular tarafından çok sevildi. Video oyunu günümüzde bile belli bir oyuncu kitlesine sahip.

PAYDAY The Heist ve PAYDAY 2 video oyunları ile büyük bir başarının altına imza atan geliştirici ekip, bu başarısını serinin üçüncü oyunu ile devam ettirmek için kollarını sıvadı. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Starbreeze Studios, PAYDAY 3 isimli video oyununun 2022 ile 2023 yılları arasında satışa sunmayı planladıklarını açıklamıştı. PAYDAY 3 video oyununun duyurulması ile birlikte çok sayıda oyuncu serinin yenı oyununu sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı.

PAYDAY 2 resmi Twitter hesabı üzerinden serinin üçüncü oyunu olan PAYDAY 3'e ait ekran görüntüsü ve bazı bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre PAYDAY 3 şu anda tasarım aşamasında. Görünüşe göre serinin üçüncü oyunu için henüz geliştirme aşamasına geçilmemiş. Paylaşılan tweette video oyununun geliştirme sürecinde Unreal Engine oyun motorunun kullanılacağı belirtildi ancak Unreal Engine oyun motorunun hangi sürümünün kullanılacağı ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

PAYDAY 3 video oyununun geliştirme sürecinde Unreal Engine 4 mü yoksa Unreal Engine 5 mi kullanılacağı bilinmiyor fakat Unreal Engine 5 oyun motorunun kullanılması bekleniyor. Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweette serinin üçüncü oyunu ile ilgili herhangi bir çıkış tarihi verilmedi. Geliştirici ekip önümüzdeki aylarda PAYDAY 3 ile ilgili daha fazla detay paylaşacaktır.