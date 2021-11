Payday Crime War Beta Kayıtları Açıldı!

Yayıncı PopReach Corporation, Payday Crime War beta kayıtlarının Android kullanıcılarına açıldığını duyurdu. Popüler Payday serisine dayanan, oynaması ücretsiz, birinci şahıs nişancı türündeki oyun ilk olarak 2015'te duyurulmasından bu yana oldukça inanılmaz sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Payday 3'ün son zamanlardaki çeşitli aksaklıklarına benzer şekilde Payday Crime War geliştiricileri de pek çok probleme maruz kaldı. Kapalı betada geçirilen 1 yıllık bir sürenin sonunda mobil oyunun geliştirme sürecine 2019 yılında son verildi.

Bu yılın başlarında PopReach ortaklığında Payday Crime War'ı geliştirmeye yeniden başlandı. Oyunun kapalı betası, ilk olarak birkaç hafta önce serinin 10. yıl dönümü için yapılan canlı yayın sırasında duyuruldu. Canlı yayında ayrıca Payday 2 olaylarından yıllar sonra New York'ta geçecek olan Payday 3 ile ilgili çeşitli bilgilere de yer verildi.

Bunlara ek olarak yayında serinin bir de belgesel dizisinin geleceğinin müjdesi verildi. Bu duyuru, Payday 3'ün 2023 yılında yayımlanmasını bekleyen hayranlar için oldukça sevindirici bir duyuru oldu. En azından serinin hayranları 2023'e kadar Payday serisi ile doğrudan bağlantılı yeni bir içeriği inceleme şansına sahip olacak.

PopReach Corporation, Payday Crime War'un yaklaşan kapalı beta dönemine katılmak isteyen Android kullanıcılarının kayıt yaptırabileceğini duyurdu. Aralık ayının başlarında başlayacak olan kapalı beta süreci, başlangıçta sadece Google Play Store'da mevcut olacak.

Payday Crime War beta sürecinde oyuncuların hiçbir bilgisi kayıt altına alınmayacak. Bununla birlikte oyunda para kazanmak da mümkün olmayacak. Oyunun gelecek yıl beklenen küresel lansmanına hazırlanırken oyunculara ait bütün veriler silinecek.

Heisters, we have exciting news. Payday Crime War Beta Registration is Open!🔫💰🏦



Register for the Closed Beta, those selected to participate will be able to play PAYDAY Crime War on December 6, 2021!



Register for PAYDAY Crime War Beta here: https://t.co/RtcqSTa9RS pic.twitter.com/gQa7tjhsGW