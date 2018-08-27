Paylaştığı Oyun Videosu Tutuklanmasına Sebep Oldu

Okul koridorunda zombi vurulan bir oyunun videosunu Facebook profili üzerinden paylaşan Sean Small isimli Amerikalı genç, yaptığı paylaşım sonrasında tutuklandı. Mahkeme karşısına çıkan genç adam, kefaretle serbest kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, bireysel silahlanma konusunda uzun yıllardır problemler yaşıyor. Silah sahibi olmanın anayasal hak olduğu ülkede, ağır silahlar dahi zincir marketlerden kolayca satın alınabiliyor. Hal böyle olunca silaha kolayca ulaşabilen kişiler hiçbir engelle karşılaşmadan silahlı saldırılar düzenleyebiliyorlar. Geçtiğimiz gün EA Sports turnuvasına gerçekleştirilen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı bunun en yakın örneğiyken, Indiana’dan gelen tutuklama haberi, ABD’nin konuyla ilgili önlem anlamaya başladığını gösterdi.

Scottsburg Lisesi güreş takımında bulunan ve Indiana Ulusal Muhafızları bünyesinde görev alan 18 yaşındaki Sean Small isimli genç, Facebook profilinde bir okulda zombi öldürülen oyun videosu paylaşınca tutuklandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından suçsuz bulunan Small, buna rağmen 1.000 USD ödemeye mahkum edilirken, bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası aldı.

Bütün olay ise Sean Small’un Facebook’ta The Walking Dead: Our World, videosu paylaşmasıyla başladı. Popüler televizyon dizisini gerçek dünyayla harmanlamayı amaçlayan oyunun videosunu “Sonunda Pokmon Go’dan daha iyi bir şey” yazıyla paylaşan gencin bu paylaşımı polise şikayet edilirken, sonrasında mahkemeye kadar uzanan süreç yaşanmış oldu.