PayPal Çin Pazarında

Çin firması olan GoPay’in %70’lik hissesini satın alan PayPal, Çin’de online ödeme sistemi sağlayan ilk yabancı firma oldu.

GoPay firması çevrimiçi ve mobil işlemler için lisansa sahip bir firma. Temel olarak e-ticaret, turizm ve diğer sektörler için ödeme ürünleri sunuyor.

Çin Pazarına Girme Çabaları;

Amerika’da bulunan pek çok finansal şirket yıllardır Çin pazarına girmek için çabalıyor. Amerikan Express’in açmış olduğu yolu PayPal firması takip etti. 2018 yılında, Amerikan Express kart temizleme hizmeti için izin aldı ve Çin pazarında yer alan ilk Amerikan kart firması oldu.

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada, yabancı ödeme firmalarına daha fazla yer vermek istediklerini ancak onay süreçlerinin yavaş ilerlediğini belirtti. Bununla birlikte PayPal ve GoPay arasındaki anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı.

PayPal CEO’su Dan Schulman yaptığı açıklamada;

Yapılan anlaşma ile ilgili olarak, Çin pazarının büyümesine bir an evvel katkıda bulunmak istediklerini iletti. Çin finansal kurumlarına ve teknoloji platformlarına daha güçlü bir ortak olmak istediklerini ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirdiklerini belirtti.