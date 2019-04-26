PayPal’dan Uber’e 500 Milyon Dolarlık Yatırım

Dünyanın en popüler online ödeme sistemlerinden bir tanesi olan PayPal, mobil odaklı taşımacılık hizmeti Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

PayPal, bugün itibarıyla halka arz edilecek Uber’e yüklü miktarda yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklar, bu miktarın 500 milyon dolar civarında olduğunu belirtiyor.

Uber, geçen ay halka arz edilen ABD’deki en büyük rakibi Lyft’nin ardından Aralık ayında halka arz için gizlice başvuruda bulunmuştu.

Halka açılan ilk araç paylaşım şirketi olan Lyft, halka arzında 24 milyar dolardan fazla değerlenmişti; ancak hisse fiyatı haftalar içinde 72 dolardan 56 dolara düştü.

PayPal, halka arz fiyatı üzerinden 500 milyon dolarlık Uber adi hisse senedi satın alacak. San Francisco merkezli şirketin işlem sırasında 120 milyar dolardan değerlendirilmesi bekleniyor. Analistlere göre Uber’in halka arzı, tarihin en büyüklerinden biri olabilir.

Son dönemin en gözde ulaşım ve taşımacılık şirketlerinden bir tanesi olan Uber, bir yandan Lyft gibi rakipleriyle mücadele ederken, bir yandan da yeni büyüme yolları arıyor.

ABD’li araç paylaşım devi, geçtiğimiz ay Dubai merkezli rakibi Careem’i 1,4 milyar doları nakit olmak üzere toplamda 3.1 milyar dolar karşılığında satın almıştı.