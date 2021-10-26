Paypal, Pinterest'ı Satın Alacak mı? Açıklama Geldi!

Popüler çevrim içi ödeme hizmeti Paypal, Pinterest iddiası hakkında oldukça önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile birlikte şirketin sosyal medya platformunu satın alıp almayacağı da belli oldu.

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan çevrim içi ödeme hizmetinin Pinterest isimli sosyal medya platformunu satın almak için milyarlarca dolarlık bir teklifte bulunduğuna yönelik bir iddia ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde şirketin Pinterest'a 45 milyar dolar tutarında bir teklif yaptığı ileri sürülmüştü. Paypal'ın popüler sosyal medya platformu için hisse başına 70 dolarlık bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Bazı kaynaklar, iki taraf arasında gerçekleşen müzakerenin olumlu sonuçlanacağını düşündüklerini söylemişti.

Konu gizli olduğundan dolayı kimliklerini açıklamak istemeyen kaynaklar, satın alma sürecinin olumsuz sonuçlanabileceğini de sözlerine eklemişti. Ayrıca müzakere esnasında şartların değişebileceği de ileri sürülmüştü.

Paypal, Pinterest İddiasına Yönelik Açıklama Yaptı

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan çevrim içi ödeme sistemi Paypal'ın satın alma işlem için söz konusu sosyal medya hizmeti ile görüştüğünü ilk olarak Bloomberg gündeme getirmişti.

Çevrim içi ödeme hizmeti Paypal, görüntü tabanlı sosyal medya platformu ile ilgili ortaya atılan iddiaya yönelik oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile birlikte şirketin Pinterest'ı satın alıp almayacağı da belli oldu.

Paypal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pinterest'ı satın almaya çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı. Tek cümleden oluşan açıklama, iki tarafın görüşüp görüşmediği hakkında bir bilgi sunmuyor ve aynı zamanda olası bir satın alma işleminin yakın bir zamanda gerçekleşme olasılığını da ortadan kaldırıyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Pinterest, ortaya atılan iddialar ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Paypal'ın kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ciddi oranda arttı. İnsanlar COVID-19 salgını döneminde vaktinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. Dünya genelinde çok sayıda internet kullanıcısı, bu süreçte alışveriş ve fatura gibi ödeme gerektiren işlemleri Paypal üzerinden gerçekleştirdi.

Kullanıcı topluluğu sayesinde büyük kullanıcı topluluğu olan platformlardan biri haline gelen Pinterest, ilk olarak 2009 yılının aralık ayında kullanıcıların kullanımına sunuldu. Uygulama, özellikle 2011 yılında oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Bu dönemde 70 milyondan fazla kullanıcıya sahip oldu.