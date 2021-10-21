Paypal, Pinterest'ı Satın Almak İçin Milyarlarca Doları Gözden Çıkardı

Çevrim içi ödeme sistemi Paypal, Pinterest isimli popüler sosyal medya hizmetini satın almak için milyarlarca doları gözden çıkardı. İki taraf arasındaki görüşmelere ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. Konu ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Paypal, Pinterest'a 45 Milyar Dolarlık Bir Teklif Yaptı

Reuters'taki habere göre büyük bir popülerliğe sahip olan Paypal, Pinterest isimli sosyal medya platformunu satın almak için milyarlarca dolarlık bir teklifte bulundu. Paypal'ın görüntü tabanlı sosyal medya hizmetine yaptığı teklif dudak uçuklattı.

Şirketin 45 milyar dolar tutarında bir teklif yaptığı ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, 2016 yılında 26,2 milyar dolar karşılığında LinkedIn isimli iş odaklı sosyal medya platformunu satın almıştı.

Paylaşılan bilgilere göre Paypal, popüler sosyal medya platformu için hisse başına 70 dolarlık bir teklifte bulundu. Bazı kaynaklar, iki taraf arasında gerçekleşen müzakerenin olumlu sonuçlanacağını düşündüklerini söyledi.

Konu gizli olduğundan dolayı kimliklerini açıklamak istemeyen kaynaklar, satın alma sürecinin olumsuz sonuçlanabileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca müzakere esnasında şartların değişebileceği de ileri sürüldü.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan çevrim içi ödeme sistemi Paypal'ın satın alma işlem için söz konusu sosyal medya hizmeti ile görüştüğünü ilk olarak Bloomberg gündeme getirmişti.

Çevrim içi ödeme sağlayıcısının hisseleri yüzde 4,9 oranında düşüşle 258,36 dolarla kapanırken Pinterest isimli görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinin hisseleri yüzde 12,8 oranında artış ile 62,68 dolara yükseldi.

Paypal'ın kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ciddi oranda arttı. İnsanlar COVID-19 salgını döneminde vaktinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. Dünya genelinde çok sayıda internet kullanıcısı, bu süreçte alışveriş ve fatura gibi ödeme gerektiren işlemleri Paypal üzerinden gerçekleştirdi.

Kullanıcı topluluğu sayesinde büyük kullanıcı topluluğu olan platformlardan biri haline gelen Pinterest, ilk olarak 2009 yılının aralık ayında kullanıcıların kullanımına sunuldu. Uygulama, özellikle 2011 yılında oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Bu dönemde 70 milyondan fazla kullanıcıya sahip oldu.

Çevrim içi ödeme sağlayıcısının Pinterest'ı satın almak istemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.