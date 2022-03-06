PayPal Rusya'daki Hizmetlerini Sonlandırma Kararı Aldı

Reuters'in haberine göre PayPal, Rusya'nın "Ukrayna'daki askeri saldırılarına" yanıt olarak ülkedeki hizmetlerini sonlandırıyor.. Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, PayPal CEO'su Dan Schulman'dan şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararını doğrulayan bir mektup aldıklarını tweetledi.

We received a letter from @Dan_Schulman, CEO PayPal. So now it’s official: PayPal shuts down its services in Russia citing Ukraine aggression. Thank you @PayPal for your supporting! Hope that soon you will open it in for 🇺🇦 pic.twitter.com/RaJxEMSLQe — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 5, 2022

Shulman mektupta, "Mevcut koşullar altında, Rusya'daki PayPal hizmetlerini askıya alındığını" belirtiyor. "Ayrıca bu son derece zor dönemde bölgedeki personelimize destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerine de yer veriliyor.

PayPal'ın Rusya'daki Mevcut Konumu

PayPal Rusya'da yalnızca sınır ötesi ödemeler için mevcuttu. Bu haftanın başlarında ise bu kararla yeni Rus kullanıcılarını kabul etmeyi bıraktı. PayPal sözcüsü Aidan Kelly, The Verge'e verdiği demeçte, PayPal'ın "bir süre daha müşteri çekme işlemlerine devam edeceğini ve hesap bakiyelerinin geçerli yasalar ve düzenlemelere uygun olarak dağıtılmasını sağlayacağını" söyledi.

ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve diğerleri tarafından uygulanan mali yaptırımlarla, bazı Rus kullanıcılar ne olursa olsun PayPal üzerinden ödeme yapmak için banka kartlarını kullanamayacaklar.

Peki ya siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.