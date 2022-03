PayPal Rusya'daki Hizmetlerini Sonlandırma Kararı Aldı

Reuters'in haberine göre PayPal, Rusya'nın "Ukrayna'daki askeri saldırılarına" yanıt olarak ülkedeki hizmetlerini sonlandırıyor.. Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, PayPal CEO'su Dan Schulman'dan şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararını doğrulayan bir mektup aldıklarını tweetledi.

We received a letter from @Dan_Schulman, CEO PayPal. So now it’s official: PayPal shuts down its services in Russia citing Ukraine aggression. Thank you @PayPal for your supporting! Hope that soon you will open it in for 🇺🇦 pic.twitter.com/RaJxEMSLQe