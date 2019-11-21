PayPal, Teknoloji Ürünleri Alışveriş Platformu Satın Alıyor

Çevrimiçi bir ödeme sistemi olan PayPal, teknoloji ürünleri alışveriş platformu Honey Science Corporation'ı satın alıyor. Anlaşmanın 4 milyar dolar karşılığında tamamlandığı açıklandı.

4 Milyar Dolarlık Anlaşma

2012 yılında kurulan Honey Science Corporation, çevrimiçi alışveriş yapanları indirimlerle destekleyen bir platform olarak dikkat çekiyor.

Platformun aylık 17 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcılar, yeni fırsatlar çıktığında uyarılmak ve ödül programlarına katılabilmek için platformda çeşitli listeler oluşturabiliyor.

PayPal da 300 milyonu bulan aktif kullanıcılarını, Honey Science Corporation’ın teknolojisiyle buluşturmak istiyor.

PayPal Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dan Schulman, "Honey, PayPal tarihinde en dönüştürücü satın alma oldu. Honey, tüketicilerin alışveriş deneyimlerini sadeleştirmek için geniş bir portföy sunuyor ve aynı zamanda bu alışverişi uygun fiyatlı ve çekici kılıyor." diye konuştu.