Pazar Günü Yasağı Kalkacak mı? Bilim Kurulu Açıkladı

Pazar günü yasağı sona erecek mi? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, merak edilen soru ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. İlhan tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Pazar Günü Yasağı Ne Zaman Bitecek?

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Peki, bu kısıtlama ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Belki önümüzdeki hafta değerlendirilebilir. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek, temmuz ayında daha rahat bir sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" şeklinde konuştu.

Üçüncü doz aşı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. İlhan, 3. doz aşının pekiştirici olarak düşünülmesi gerektiğini belirtti ve "Önce nasıl sırayla başlandıysa nasıl önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile devam ettiyse aynı şekilde uygulanması düşünülebilir" sözlerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının ve 65 yaş üstü kişilerin ocak ayında aşılanmaya başlandığını belirten Prof. Dr. İlhan, söz konusu grupların ikinci dozlarının şubat ayında uygulandığını söyledi ve "Hesabı yaptığımızda temmuz-ağustos aylarında 3'üncü doz aşının da yapılmasının mümkün olacağını düşünebiliriz" dedi.

Denize ve Havuza Girmek Tehlikeli mi?

Bu zamana kadar deniz ya da havuzda yüzerken koronavirüs bulaşma vakasına rastlanmadığını belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Plajda yan yana otururken ya da denizde çok yan yana duruyorsak 4-5 kişi su şakası yapıyorsak tabi ki orada risk söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Açık havada fiziksel mesafenin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. İlhan, "Çok sıkış tıkış plajlara gitmekten vatandaşlar geri durmalı. Memleketlerine gidenler kurallara uydukları takdirde, düğün ve sünnet gibi etkinliklere katılmadıkları takdirde riskin düşük olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.