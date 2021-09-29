Pazartesi Sendromu Nedir? Pazartesi Sendromu Nasıl Aşılır?

Pazar günlerinin arkasından gelen ve ilk iş günü olan pazartesi, çoğu çalışanın aklında negatif bir yere sahip. Pazartesi sendromu nedir ve hayatımızı nasıl etkiler?

Keyifli bir tatilin ardından çalışanların pazartesi günü işe gitmekte zorlandığını aktaran uluslararası eğitim platformu Laba eğitmenleri, çalışanlar arasında kötü şöhrete sahip bu günün neden zor olduğunu 5 başlıkta sıraladı.

Uzun süren bir pazar günü kahvaltısı ve sevdiklerimizle geçirilen keyifli vaktin ardından gelen pazartesi günü, çoğu çalışanın stres olmasına neden oluyor. Öyle ki; en profesyonel, en başarılı, en çok kazanan insanlar bile güzel bir tatilin ardından pazartesi günü işe gitmekte zorlanıyor.

Pazartesi sendromunu nasıl aşarım?

Çalışanlar arasında kötü bir şöhrete sahip bu günün psikolojik sendrom yaratabilecek kadar güçlü olduğuna dikkat çeken uluslararası eğitim platformu Laba eğitmenleri, çalışanlar için pazartesi sendromunun nasıl aşılacağını 5 adımda paylaşıyor: