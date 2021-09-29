Pazartesi Sendromu Nedir? Pazartesi Sendromu Nasıl Aşılır?
Pazartesi sendromu nedir? Pazartesi sendromunun nasıl aşılacağını sadece 5 adımda öğrenin.
Pazar günlerinin arkasından gelen ve ilk iş günü olan pazartesi, çoğu çalışanın aklında negatif bir yere sahip. Pazartesi sendromu nedir ve hayatımızı nasıl etkiler?
Keyifli bir tatilin ardından çalışanların pazartesi günü işe gitmekte zorlandığını aktaran uluslararası eğitim platformu Laba eğitmenleri, çalışanlar arasında kötü şöhrete sahip bu günün neden zor olduğunu 5 başlıkta sıraladı.
Uzun süren bir pazar günü kahvaltısı ve sevdiklerimizle geçirilen keyifli vaktin ardından gelen pazartesi günü, çoğu çalışanın stres olmasına neden oluyor. Öyle ki; en profesyonel, en başarılı, en çok kazanan insanlar bile güzel bir tatilin ardından pazartesi günü işe gitmekte zorlanıyor.
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Pazartesi sendromunu nasıl aşarım?
Çalışanlar arasında kötü bir şöhrete sahip bu günün psikolojik sendrom yaratabilecek kadar güçlü olduğuna dikkat çeken uluslararası eğitim platformu Laba eğitmenleri, çalışanlar için pazartesi sendromunun nasıl aşılacağını 5 adımda paylaşıyor:
- Doğal Biyoritm Bozulması: Zihnimiz çoğu zaman biyolojik saatimize bağlı çalışıyor. Hafta içi erken, hafta sonu daha geç saatlerde uyanmak ise bu biyolojik saati olumsuz etkileyebiliyor. İki günlük fazla uykunun vücut saatini ortalama 45 dakika bozabildiğini ve bu durumun pazartesi sabahı uyanmayı daha da zorlaştırdığını aktarıyor. Doğal biyoritmizi korumaya çalışın.
- Özgürlük Duygusunu Kaybetme Düşüncesi: Yoğun bir haftanın ardından gelen iki günlük tatil birçok çalışana ilaç gibi gelse de özgürce geçirilen bir vaktin ardından rutine dönme fikri çalışanları mutlu etmiyor. İnsanların pazartesiyi bu kadar zor bulmasının en açık nedenlerinden birini, iki günlük bağımsızlıktan sonra gelen sorumluluk hissi oluşturuyor.
- İşten Memnun Olmama: İşini sevmeyen çalışanlar pazartesi günü işe gitmekten keyif duymuyor. Gallup tarafından yapılan ve 142 ülkeden çalışanın katıldığı anket, çalışanların %63’ünün işi için motivasyonu olmadığını ve pazartesi günlerini bu nedenle sevmediklerini gösteriyor. Bu yüzden çalışanların sevmedikleri işe hazırlanmaları da sendroma yakalanmalarına yol açıyor.
- Bilinmeyene Dair Korku Hissetme: Öngörülmeyen şeyler çoğu insan için korku kaynağı olabilir. Özellikle yoğun bir hafta sonu yorgunluğunun ardından yaklaşan iş karmaşası çalışanların psikolojisini olumsuz yönde etkiler. Çalışma haftası öncesinde ofise önden bilgi alarak gitmek işe yarayabilir.
- Popüler Düşünceler Etkisinde Kalma: Pazartesi günlerinin küresel olarak kötü bir algıya sahip olduğunu vurgulayan Laba eğitmenleri, kültürel mitler genellikle abartıldığı için çalışanlarında bu düşünceye yenik düştüğünün altını çiziyor. Bunun yerine iş arkadaşlarıyla fikir alışverişi yapmak pazartesi sendromunun önüne geçebilir.
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