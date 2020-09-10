PC için Xbox Game Pass Betadan Çıkıyor: Fiyat Artışı Yaşanacak!

PC için Xbox Game Pass betadan çıkıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yaşanacak olan bu gelişme sonucunda aylık ücretlendirmede de bir artış söz konusu olacak. Detaylar haberimizde.

Xbox Game Pass, Microsoft'un oyunculara en büyük hizmetlerinden bir tanesi. Oldukça cüzi bir para ödeyip de iki yüze yakın oyuna herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlayabiliyorsunuz. Satım alımlarda da % 20 oranında indirim hakkınızın olduğu Xbox Game Pass, E3 2019 öncesinde PC platformuna da getirilmişti. Beta aşamasıyla getirilmiş olan PC için Xbox Game Pass, aylık 15 TL karşılığında oyunculara yüzden fazla oyuna erişim hakkı sunuyor.

PC için Xbox Game Pass Betadan Çıkış Sonrasında Zamlanacak

Bugünün erken saatlerinde yeni bir duyuru yapan Microsoft, servisin 17 Eylül 2020 tarihinde beta aşamasında çıkacağını ve genel mevcudiyete ulaşacağını belirtti. Bununla tam olarak neyin kastedildiği belirsiz ama muhtemelen dünya genelinde artık daha fazla ülkede kullanıma sunulacağına işaret edilmiş olabilir. Bunun yanı sıra, zamlanacağı da belirtildi.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020

Bildiğiniz gibi yeni PC için Xbox Game Pass aboneliği alırken ilk seferde 5.90 TL ve ardından da 14.99 TL ödemek durumunda oluyordunuz. 17 Eylül 2020 tarihi itibarıyla aylık abonelik ücreti $5 yerine $10 olacak ki bu da bizim için 14.99 TL yerine 29.99 TL anlamına geliyor. Eğer halihazırda PC için Xbox Game Pass abonesiyseniz, bir sonraki ücretlendirme yine beta fiyatı üzerinden yapılacak.

Sunduğu imkanlara bakıldığında ki yakın bir zamanda EA Play de bunların arasına katılacak, aylık ücretinin halen makul gibi görünüyor ama ülkemiz şartlarında bir miktar eleştiriye maruz kalacağını tahmin ediyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.