PC için Xbox Game Pass Betadan Çıkıyor: Fiyat Artışı Yaşanacak!

PC için Xbox Game Pass betadan çıkıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yaşanacak olan bu gelişme sonucunda aylık ücretlendirmede de bir artış söz konusu olacak. Detaylar haberimizde.

Xbox Game Pass, Microsoft'un oyunculara en büyük hizmetlerinden bir tanesi. Oldukça cüzi bir para ödeyip de iki yüze yakın oyuna herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlayabiliyorsunuz. Satım alımlarda da % 20 oranında indirim hakkınızın olduğu Xbox Game Pass, E3 2019 öncesinde PC platformuna da getirilmişti. Beta aşamasıyla getirilmiş olan PC için Xbox Game Pass, aylık 15 TL karşılığında oyunculara yüzden fazla oyuna erişim hakkı sunuyor.

Bugünün erken saatlerinde yeni bir duyuru yapan Microsoft, servisin 17 Eylül 2020 tarihinde beta aşamasında çıkacağını ve genel mevcudiyete ulaşacağını belirtti. Bununla tam olarak neyin kastedildiği belirsiz ama muhtemelen dünya genelinde artık daha fazla ülkede kullanıma sunulacağına işaret edilmiş olabilir. Bunun yanı sıra, zamlanacağı da belirtildi.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details